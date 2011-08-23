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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۵۵

در هفته فرهنگی همدان/

نمایشگاه صنایع‌دستی همدان در فرهنگسرای نیاوران دایر می شود

نمایشگاه صنایع‌دستی همدان در فرهنگسرای نیاوران دایر می شود

همدان - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت صنایع‌ دستی استان همدان از برپایی نمایشگاه صنایع ‌دستی همدان در فرهنگسرای نیاوران همزمان با هفته فرهنگی این استان خبر داد.

بهجت عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته فرهنگی همدان 19 تا 23 شهریور ماه برگزار خواهد شد.

عباسی از حضور 19 هنرمند استان همدان در نمایشگاه هفته فرهنگی همدان خبر داد.

وی اظهار داشت: هنرمندان رشته‌های مبلمان منبت، مرواربافی، تراش شیشه، معرق و نازک‌ کاری روی چوب در این نمایشگاه حضور می یابند.

سرپرست معاونت صنایع ‌دستی استان همدان افزود: همچنین هنرمندانی در رشته‌های مشبک‌ کاری، سفال، سفال کتیبه، ساخت سازهای سنتی، مصنوعات فلزی، معرق فلز، ملیله‌ سازی، چرم سنتی، مصنوعات چرم، تذهیب و نگارگری نیز در این نمایشگاه حاضر می شوند.

وی اضافه کرد: این هنرمندان از شهرستان‌های تویسرکان، ملایر، همدان، لالجین و نهاوند به نمایشگاه هفته فرهنگی همدان اعزام می‌شوند.

وی یادآور شد: در این نمایشگاه غرفه ‌ای به مساحت 24 مترمربع به شرکت تعاونی جاوید الوند اشترمل اختصاص می‌یابد.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی استان همدان عنوان کرد: داوود مجیدی، حسین جانی، امیرحسین مرادی، عباس زنده‌دل، مهرجو واقعی‌ پرست، امید خانی‌پور و مازیار کاویانی برخی از هنرمندانی هستند که به عرضه و فروش تولیدات خود در فرهنگسرای نیاوران می‌پردازند.

کد مطلب 1389907

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