بهجت عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته فرهنگی همدان 19 تا 23 شهریور ماه برگزار خواهد شد.
عباسی از حضور 19 هنرمند استان همدان در نمایشگاه هفته فرهنگی همدان خبر داد.
وی اظهار داشت: هنرمندان رشتههای مبلمان منبت، مرواربافی، تراش شیشه، معرق و نازک کاری روی چوب در این نمایشگاه حضور می یابند.
سرپرست معاونت صنایع دستی استان همدان افزود: همچنین هنرمندانی در رشتههای مشبک کاری، سفال، سفال کتیبه، ساخت سازهای سنتی، مصنوعات فلزی، معرق فلز، ملیله سازی، چرم سنتی، مصنوعات چرم، تذهیب و نگارگری نیز در این نمایشگاه حاضر می شوند.
وی اضافه کرد: این هنرمندان از شهرستانهای تویسرکان، ملایر، همدان، لالجین و نهاوند به نمایشگاه هفته فرهنگی همدان اعزام میشوند.
وی یادآور شد: در این نمایشگاه غرفه ای به مساحت 24 مترمربع به شرکت تعاونی جاوید الوند اشترمل اختصاص مییابد.
سرپرست معاونت صنایعدستی استان همدان عنوان کرد: داوود مجیدی، حسین جانی، امیرحسین مرادی، عباس زندهدل، مهرجو واقعی پرست، امید خانیپور و مازیار کاویانی برخی از هنرمندانی هستند که به عرضه و فروش تولیدات خود در فرهنگسرای نیاوران میپردازند.
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