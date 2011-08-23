انجام یک میلیون و 100 هزار بازرسی از بازار رمضان/ گرانفروشی در صدر تخلفات

جواد تقوی در گفتگو با مهر گفت: از تاریخ دهم تیرماه در قالب طرح نظارتی ویژه ماه رمضان، در مجموع یک میلیون و 97 هزار مورد بازرسی از بنگاه‌های کوچک و بزرگ انجام شده که بر مبنای آن، 80 هزار مورد پرونده به ارزش یکهزار و 39 میلیارد ریال تشکیل شده است.

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در این مدت، 63 هزار و 500 مورد ارتباط مردمی از طریق سامانه 124صورت گرفته که از قبل آن، 23 هزار مورد پرونده تخلف تشکیل شده است، ضمن اینکه در این مدت، بیش از 5100 مورد گشت مشترک با هماهنگی سازمان‌های مرتبط مثل تعزیرات حکومتی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان راهداری و حمل و نقل و سایر سازمانهای مرتبط دیگر صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: بیشترین موارد بازرسی مربوط به مواد لبنی، مواد پروتئینی، موادغذایی بسته‌بندی شده و غیربسته بندی شده، غلات و حبوبات، میوه و سبزیجات، چای، خرما، قند و شکر، روغن نباتی، مواد آرایشی و بهداشتی، شوینده‌ها، کاغذ و لاستیک نهاده‌های دامی، بوده است و خوشخبتانه تا به این لحظه، شراط آرامی در بازار حاکم است و روند پرونده‌های متشکله نیز کاهش یافته است.

تقوی ادامه داد: تعداد پرونده‌های تخلف در مقایسه با سال گذشته 12 درصد کاهش را نشان می‌دهد، ضمن اینکه تلاش شده عمده‌ترین موارد تخلف، مورد توجه قرار گیرد و گلوگاه‌های آن با حضور مستقیم نیروهای بازرسی بسته شود.

وی اظهار داشت: بیشترین تخلفات در زمینه گرانفروشی بوده و بعد از آن تقلب و احتکار، عدم نصب برچسب قیمت و امتناع از عرضه کالا در صدر قرار گرفته است.