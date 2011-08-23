ترکیه از کشته شدن 100 عضو پ.ک.ک خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ارتش ترکیه اعلام کرد که طی حملات هوایی نیروی هوایی این کشور به شمال عراق یکصد شورشی کرد کشته شده اند.

هنوز جزئیات بیشتری از این عملیات ها اعلام نشده، اما عملیات علیه تروریستهای پ.ک.ک از سوی ترکیه پس از کشته شدن 8 سرباز این کشور توسط این گروه شدت پیدا کرده و طی چند روز گذشته ارتش ترکیه دهها موضع این گروه را بمباران کرده است.

پس از آغاز عملیات در چهارشبه گذشته، ارتش ترکیه برای چندمین روز متوالی شمال عراق را بمباران می کند.

در پی انتقاد مقام های کرد در ترکیه و عراق از عملیات آنکارا، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در آخرین سخنرانی خود اعلام کرده که علمیات علیه تروریست ها در شمال عراق ادامه خواهد داشت.