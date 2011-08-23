60 درصد نانوایی های رباط کریم بهسازی و نوسازی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان پور صبح سه شنبه در جلسه شورای آرد و نان شهرستان افزود : طرح نوسازی و بهسازی نانوایی های شهرستان رباط کریم به منظور افزایش کیفیت عرضه نان و رضایتمندی بیشتر شهروندان از نحوه پخت و توزیع نان درحال انجام است .

سلیمان پور ادامه داد: در این طرح ضمن بازدید از تمامی واحدهای نانوایی شهرستان و بررسی مشکلات آنها ، بنا بر تناسب هرواحد اقداماتی نظیر تعویض تجهیزات مستهلک پخت ، تعویض کاشی و سرامیک کف و دیوار و نصب درب سکوریت و رفع سایر معایب و کاستی های موجود انجام می گیرد .

سرپرست فرمانداری رباط کریم با بیان اینکه این طرح با استقبال مالکان واحدهای نانوایی شهرستان با سرعت قابل توجهی در حال اجراست ، اظهار کرد : تاکنون یکصد نانوایی نسبت به انجام موارد لازم و نوسازی و بهسازی واحد خود اقدام کرده اند و سایر واحدها نیز تا دو ماه آینده نسبت به اجرای موارد خواسته شده اقدام خواهند کرد .

بنا به گفته سلیمان پور ، همچنین 50 درصد متصدیان نانوایی ها و نانوایان شهرستان با معرفی به مراکز فنی و حرفه ای ،آموزش دیده اند و ظرف مدت دو ماه آینده کلیه واحدها باید این دوره آموزشی را بگذرانند .

وی عنوان کرد : به منظور استفاده از کارگران ثابت و آموزش دیده در نانوایی ها با هدف ایجاد ثبات شغلی برای آنان و امکان کنترل و نظارت بر عملکرد نانوایی ها ، بیمه اجباری کارگزان نانوایی ها در دستور کار قرار گرفته و بعد از این ، با واحدهایی که کارگر بدون بیمه به کار گیری کنند ، برخورد خواهد شد .

سلیمان پور سرپرست فرمانداری رباط کریم تاکنون چندین بار به صورت سر زده از نانوایی های سطح شهرستان بازدید و در چند مورد دستور پلمپ نانوایی های غیربهداشتی و غیر مجاز را صادر کرده است .

طرح یاد شده با نظارت فرمانداری و توسط اتحادیه نانوایان و کمیسیون تعزیرات گندم، آرد و نان شهرستان انجام می شود