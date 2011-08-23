عرضه هزار دستاورد فناورانه/ تهیه اولین سند تجاری سازی ایده تا عمل

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمودرضا آقامیری در نشست خبری صبح امروز سه شنبه با اشاره به برگزاری دومین جشنواره علم تا عمل افزود: این جشنواره از 13 تا 17 شهریور ماه با شعار "تجاری سازی با محوریت توسعه خلاق" در مصلی تهران برگزار می شود.

معاون فناوری و نوآوری معاون علمی و فناروی ریاست جمهوری اظهار داشت: در این راستا استانهای کشور بر اساس توانایی تولید طرحهای فناورانه به 3 منطقه تقسیم شدند و طرحهای هر منطقه به دبیرخانه استانی ارسال شد.



وی با بیان اینکه طرحهای ارسالی به دبیرخانه ها توسط کارگروههای استانی مورد ارزیابی قرار گرفت، اضافه کرد: طبق ارزیابی های اولیه تعداد طرحهای ارسالی در منطقه یک، 40 طرح، منطقه دو، 30 طرح و منطقه سه، 25 طرح در نظر گرفته شد ولی به دلیل حجم زیاد طرحها، میزان دستاوردهای تحقیقاتی به ترتیب 60، 40 و 30 طرح افزایش یافت.



آقامیری رسیدن طرح به مرحله تجاری سازی را از شروط انتخاب طرحهای ارسالی ذکر کرد و ادامه داد: مستندات دستاوردهایی که در دومین جشنواره علم تا عمل عرضه می شود، در قالب کتابی منتشر خواهد شد و به این ترتیب اولین سند تجاری سازی ایده تا عمل در این جشنواره عرضه می شود.



وی تعداد طرحهای عرضه شده در این نمایشگاه را هزار محصول فناورانه دانست و خاطر نشان کرد: از میان استانها دو استان سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری به دلیل ضعف کارگروه استانی طرحی به دبیرخانه ارسال نکرده اند.



معاون فناوری و نوآوری معاون علمی و فناروی ریاست جمهوری، ایجاد دالان تسهیل کنندگان را یکی از برنامه های این جشنواره نام برد و گفت: تاکنون این دالان از سوی ستاد توسعه فناوری نانو و پارک فناوری پردیس برگزار شده است و سومین دالان از سوی معاونت علمی در این جشنواره و نمایشگاه راه اندازی می شود و طی آن شرکت کنندگان با نحوه تجاری سازی ایده های خود آشنا می شوند.



آقامیری ایجاد 18 کارگاه آموزشی در زمینه های مالکیت فکری، تجاری سازی، ثبت ایده، یافتن مشاوره و مطالعات بازاربابی را از دیگر برنامه های جانبی این جشنواره عنوان کرد و افزود: علاوه بر این 16 طرح موفق اولین جشنواره علم تا عمل در دومین جشنواره عرضه می شود تا بتوانند تجارب خود را در اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار دهند.



وی همچنین از رونمایی از چند نقشه راهبردی کانونهای هماهنگی دانش و صنعت در جشنواره و نمایشگاه علم تا عمل خبر داد و اظهار داشت: همزمان با برگزاری این جشنواره احکام 20 کانون جدید هماهنگی دانش و صنعت اعطا می شود.