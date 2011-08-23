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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۴۸

صفری:

124 طرح کشاورزی در هفته دولت در استان قزوین افتتاح می شود

124 طرح کشاورزی در هفته دولت در استان قزوین افتتاح می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: همزمان با هفته دولت 124 طرح عمرانی و تولیدی کشاورزی دراین استان افتتاح خواهد شد و به بهره برداری خواهد رسید.

محمدرضا صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این طرحها شامل: 90 طرح آب و خاک، 13 طرح دام و طیور،  دو طرح باغبانی، پنج طرح ترویج کشاورزی، چهار طرح صنایع کشاورزی، سه طرح شیلات ، یک طرح تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، دو طرح تعاون روستایی، سه طرح منابع طبیعی و آبخیزداری و یک طرح زراعت است.
 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: برای افتتاح طرح های یاد شده افزون بر 954 میلیارد و681 میلیون ریال هزینه شده است.
 
وی افزود: با بهره برداری ازطرحهای یادشده ضمن بهره مندی چهار هزار و 706 نفر از خدمات زیربنایی، زمینه اشتغال 541 نفر درمنطقه فراهم خواهد شد.
 
صفری در ادامه با گرامیداشت هفته دولت و سالروز شهادت شهید رجایی و باهنر یادآورشد: دراین هفته علاوه بر افتتاح طرحهای
یاد شده دستاوردهای دولت در بخش کشاورزی هم ارائه خواهد شد.
کد مطلب 1389923

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