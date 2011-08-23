124 طرح کشاورزی در هفته دولت در استان قزوین افتتاح می شود

محمدرضا صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این طرحها شامل: 90 طرح آب و خاک، 13 طرح دام و طیور، دو طرح باغبانی، پنج طرح ترویج کشاورزی، چهار طرح صنایع کشاورزی، سه طرح شیلات ، یک طرح تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، دو طرح تعاون روستایی، سه طرح منابع طبیعی و آبخیزداری و یک طرح زراعت است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: برای افتتاح طرح های یاد شده افزون بر 954 میلیارد و681 میلیون ریال هزینه شده است.

وی افزود: با بهره برداری ازطرحهای یادشده ضمن بهره مندی چهار هزار و 706 نفر از خدمات زیربنایی، زمینه اشتغال 541 نفر درمنطقه فراهم خواهد شد.

صفری در ادامه با گرامیداشت هفته دولت و سالروز شهادت شهید رجایی و باهنر یادآورشد: دراین هفته علاوه بر افتتاح طرحهای

یاد شده دستاوردهای دولت در بخش کشاورزی هم ارائه خواهد شد.