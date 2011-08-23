به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به موگادیشو، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به سومالی سفر کرده است امروز در حاشیه دیدار با وزیر خارجه این کشور در جمع خبرنگاران تصریح کرد: هدف از این سفر بررسی کمک رسانی به سومالی است.

وی افزود: امیدواریم جمهوری اسلامی ایران به زودی محموله ای 5 هزار تنی با کشتی به سومالی ارسال کند و البته این نیازمند وجود ظرفیت تخلیه و نگهداری این حجم از کمک ها در سومالی است.

وزیر خارجه همچنین گفت: ایران در این دیدارها آمادگی خود را اعلام می کند تا اردوگاهی با ظرفیت اسکان 2 هزار خانوار از مردم قحطی زده سومالی ایجاد کند که این اردوگاه دارای امکانات بهداشتی، درمانی، آموزشی و غذایی خواهد بود.

صالحی همچنین ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی ایران به مردم آواره سومالی که در کشورهای همجوار این کشور آواره اند کمک هایی را ارائه دهد.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر لزوم کمک به مردم سومالی گفت: امیدواریم با این سفر که نمادین نیز به شمار می رود، اقدامات تسهیل کننده برای ارسال کمک ها به مردم سومالی صورت بگیرد.

صالحی به حضور تعدادی از مهندسان و کارشناسان متخصصان ایرانی در هیئت همراه خود اشاره کرد و گفت: امیدواریم از تجارب مهندسان ایرانی در سومالی استفاده شود.

وی همچنین از اختصاص 2 میلیون دلار کمک های ایران در کنار 25 میلیون دلار اختصاص یافته از قبل برای توسعه سومالی خبر داد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص نحوه تداوم رایزنی های وزارت امور خارجه برای کمک به مردم سومالی تاکید کرد: وزارت امور خارجه خود را موظف می داند که نیازها و مشکلات مردم سومالی را مورد پیگیری قرار دهد و هلال احمر کانال ارتباطی ماست و در این زمینه وزارت خارجه اقدامات خود را انجام خواهد داد.

وی از سفر رئیس جمهور سومالی در این راستا در آینده نزدیک به تهران خبر داد.

صالحی همچنین عنوان کرد: یک ماه و نیم قبل وزارت امور خارجه در شرایطی که هنوز موضوع سومالی رسانه ای نشده بود نامه ای به مقام معظم رهبری ارسال کرد که طی آن اعلام کردیم سومالی در وضعیت فاجعه آمیز قرار دارد که در ادامه ایشان پیامی صادر کردند تا این موضوع مورد توجه مردم قرار بگیرد.