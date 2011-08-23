کارگاه طراحی پوستر اجلاس ناشران جهان اسلام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه که به سرپرستی فرزاد ادیبی در محل نگارخانه ایوان برگزار شده بود، 20 گرافیست منتخب اقدام به طراحی نمادها و مفاهیم اصلی اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام کرده و پس از اتمام کارگاه، 27 پوستر مرتبط با موضوع اجلاس از میان پوسترهای طراحی شده انتخاب شد.

پوسترهای طراحی شده توسط گرافیست‌های حاضر در این کارگاه ‌در نمایشگاهی در حاشیه برگزاری دومین اجلاس بین المللی ناشران جهان اسلام که مهرماه سال جاری در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود، به نمایش گذاشته خواهند شد.

دبیرخانه دومین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام به سه اثر برتر تولیدی در این کارگاه با تقدیم دیپلم افتخار به ترتیب 3 و 2 و یک سکه بهار آزادی اهدا خواهد کرد.