روز قدس زمان همبستگی جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به مناسبت روز قدس آمده است: روز قدس پشتوانه بزرگی برای ملت مظلوم فلسطین در مقابله با صهیونیستهاست؛ چرا که شعارهای مسلمانان در این روز بزرگ، لرزه بر اندام مستکبران جهانی خواهد انداخت.
گرامیداشت این روز بزرگ و همزمانی آن با بیداری اسلامی در منطقه پایههای استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکا و اسرائیل را سست و لرزان خواهد کرد. بیتردید حضور پرشور و مردمی ملت شریف ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس مشت محکمی بر دهان مزدوران وتفرقهافکنان خواهد بود.
بیداری اسلامی حقیقتی غیرقابل انکار است. مسلمانان با پیروی از مفاهیم متعالی و بهرهمندی از آموزههای ارزشمند اسلامی استکبار جهانی را به چالش جدی کشیدهاند و دوران کنونی، دوران بیداری اسلامی است و فلسطین در کانون این بیداری قرار گرفته است.
این بیداری اسلامی ناشی از روح عزت، اسلام خواهی و استکبار ستیزی حضرت امام خمینی(ره) است که اکنون در کالبد همه امت اسلام دمیده و خواب جهانخواران و مستکبران را پریشان ساخته است و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری"مدظله العالی" بیداری اسلامی ملتهای منطقه، حرکتی در مسیر نبوی است و ملتهای مسلمان و ملت بزرگ ایران، با هوشیاری اجازه نخواهند داد آمریکاییها و صهیونیستها، با ایجاد اختلاف و حیلههای دیگر، این حرکت عظیم را منحرف و یا برآنموجسواری کنند.
از این رو مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ضمن اعلام خشم و انزجار از رژیم منفور صهیونیستی، حضور یکپارچه و پر شور ملتهای مسلمان به ویژه ملت شریف ایران در این روز بزرگ خواستار است تا بدین وسیله حمایت بیدریغ خود را از مبارزات این ملت مظلوم و انتفاضه سرافراز اعلام و قدرت اتحاد اسلامی را در سراسر جهان به نمایش بگذارند.
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