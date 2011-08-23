اجرای عدالت مالیاتی در کشور نیازمند فرهنگسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا انصاری صبح سه‌شنبه در نشست کمیسیون پشتیبانی اتاق بازرگانی با روسای دادگستری و اداره امور مالیاتی استان اصفهان افزود: فرهنگ‌سازی در میان مردم در خصوص پرداخت به موقع مالیاتها و مشخص کردن مبنای پرداخت آن، سکوی پرشی برای اقتصاد ملی و اجتماعی است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان عدم وجود اعتماد به مودیان، نبود فرهنگ پرداخت مالیات و اظهار نکردن درآمد واقعی را از علتهای اجرا نشدن عدالت مالیاتی دانست و تصریح کرد: باید تمامی مردم همانند کارمندان دولت مالیات واقعی بپردازند و اعتمادسازی و فرهنگ‌سازی مالیات سامان یابد.

وی با اشاره به بحث ارائه ابلاغیه‌های امور مالیاتی به مودیان، اضافه کرد: یکی از مشکلات مهم بخش اقتصادی امور مالیاتی در صدور رای و ارائه ابلاغ است که با همکاری سازمان امور مالیاتی، دادگستری و اتاق بازرگانی این معضل نیز سامان داده شود.