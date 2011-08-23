مراسم شب قدر در نگارخانه شکوه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نخستین بار بود که شب قدر در یک گالری تجسمی برپا می شد و با استقبال بسیار چشمگیر هنرمندان و هنردوستان روبرو شد. این آیین مذهبی درحالی برپا شد که گالری شکوه 45 روز است میزبان عکس‌هایی نفیس از حرم‌های مطهر عتبات عالیات عراق، از مجموعه سجده صاحبنظران محمد خوشرو است.

بهنوش فروتن مدیر گالری شکوه درباره برپایی مراسم شب قدر در این گالری گفت: فرهنگ و هنر این سرزمین ریشه در اعتقادات عمیق مذهبی دارد و بدیهی است اماکن هنری در مناسبت‌ها برنامه های منطبق با آموزه‌های دینی و مذهبی برپا کنند. استقبال بسیار جالب توجه اقشار مختلف مردم، هنرمندان و هنر دوستان از این رویداد بیانگر توفیق اینگونه رویکردهاست.

وی گفت: به رغم اینکه گالری داری یک شغل وارداتی به ایران محسوب می شود و سابقه آن به 60، 70 سال بیشتر نمی رسد، اما در طی این مدت به ابتکار و هوشمندی هنرمندان و گالری داران علاقمند به هنر این سرزمین بسیار رنگ و بوی ایرانی اسلامی گرفته و با مقتضیات و الزامات کشور ما خود را تطبیق داده است و در واقع این پدیده غیر بومی اکنون کاملا بومی شده است و منطبق بر فرهنگ ایرانی و اسلامی ما رویدادهای تجسمی را میزبانی می کند. برپایی مراسم شب قدر در گالری شکوه در همین راستاست.

گالری شکوه به نشانی سه راه فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان شهید سلیمی شمالی، کوچه شهید امیر نوری، شماره 19 تا پایان هفته میزبان عکس های سجده صاحبنظران محمد خوشرو از اماکن متبرکه عتبات عالیات خواهد بود.