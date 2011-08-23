به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فرجی مدیر شبکه اول سیما دلیل شباهت مضمونی سریالهای مناسبتی رمضان را تصویب همزمان چند فیلمنامه در شبکههای مختلف و ساخت آن عنوان کرد و افزود: در بعضی از سالها فیلمنامههایی به تصویب میرسد و بعضی سالها هم نه. امسال این طور اتفاق افتاد که چند فیلمنامه با مضمون ماورایی با هم تصویب و ساخته شد، اما تصور میکنم که در سالهای آینده این اتفاق محدودتر خواهد بود.
فرجی خاطرنشان کرد: تولیدات ما در ژانرها و گونههای مختلف انجام میشود، اما در آینده باز هم کارهایی با مضامین دینی و معنوی در برنامه سیما خواهیم داشت.
مدیر شبکه اول سیما درمورد تغییر رویکرد این شبکه در ساخت برنامههای گفتگو محور، توضیح داد: با توجه به اینکه شبکه در داخل و خارج از کشور رقبایی دارد، طبیعتا شیوهها و نوع برنامهسازی گذشته کار ساز نیست و ما سعی کردهایم شیوههای جذاب و نویی را انتخاب کنیم. همانطور که در برنامهای چون "پارک ملت" میبینید، در آیندهای نزدیک برنامههای متنوعتر و جذابتری هم خواهیم داشت.
فرجی در پایان تصریح کرد: به هرحال سلیقه بینندگان امروز ما بسیار متنوع شده است. آنها توقعات زیادی از یک کار دارند و با هر برنامهای راضی نمی شوند. باید به مردم و سلیقهشان احترام گذاشت و برنامههایی تولید کرد که مخاطب و بیننده فهیم ما را راضی کند.
نظر شما