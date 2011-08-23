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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۴۹

ایهود باراک:

مصر بزرگترین ذخیره استراتژیک اسرائیل است!

مصر بزرگترین ذخیره استراتژیک اسرائیل است!

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی شب گذشته مصر مدعی شد که مصر بزرگترین ذخیره استراتژیک رژیم اسرائیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایهود باراک در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون این رژیم مصر را بزرگترین ذخیره استراتژیک اسرائیل دانست.

وی مدعی شد: تجاوز تروریستی اخیر در بندر ایلات که روز پنجشنبه رخ داد با هدف بحرانی کردن روابط قاهره و تل آویو انجام شد که خوشبختانه اسرائیل توانست دوره تنش را کوتاه کند.

باراک افزود: اوضاع کنونی حساس است و نباید به معاهده صلح اسرائیل و قاهره آسیبی برسد.

وی در ادامه اظهارات گستاخانه خود گفت: اسرائیل به خاطر کشته شدن نیروهای امنیتی مصر عذرخواهی نکرد، بلکه از فقدان حیات چند انسان ابراز تاسف کرد.

وی در ادامه گفت که رژیم صهیونیستی طرف مصری را در تحقیقات خود درباره حمله به نیروهای امنیتی مصر مشارکت خواهد داد.

رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه در واکنش به عملیات بندر ایلات که منجر به هلاکت 8 صهیونیست و زخمی شدن 25 تن دیگر شد به مناطق مرزی مصر حمله کرد و 6 نظامی مصری را کشت.

کد مطلب 1389941

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