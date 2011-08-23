دو میلیون مترمربع از خیابان ها و معابر گناباد آسفالت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنایی صبح سه شنبه در نشستی با خبرنگاران این شهرستان در شهرداری اظهار کرد: آسفالت خیابان ها و معابر شهر هنوز تکمیل نشده و در برخی شهرک ها وضعیت آسفالت به شدت خراب است و برای تکمیل کامل شهر حدود سه میلیون مترمربع دیگر آسفالت نیاز داریم.

وی افزود: شهرداری یک نهاد خصوصی و غیرانتفاعی است که بیش از ۳۰۰ وظیفه داشته و همزمان در ۴۰ نقطه کار اجرایی دارد.

وی گفت: رضایت همشهریان از کار شهرداری اولویت برنامه های این نهاد در گناباد است که خوشبختانه این رضایت مندی بیشتر شده است.

بنائی با بیان اینکه ما سعی کرده ایم همیشه منافع مردم را بر منافع شهرداری ترجیح دهیم، افزود: شهرداری مال خود مردم است و اگر آنها راضی باشند کار پیش خواهد رفت.

وی با بیان اینکه ماهانه ۲۰۰ میلیون تومان هزینه جاری شهرداری است، افزود: نقاره میدان امام رضا ۱۴ متر ارتفاع خواهد داشت و تا دی ماه آماده می شود.

شهردار گناباد گفت: افزایش در آمد شهرداری از مهمترین دغدغه ها بوده است و این در حالی بود که برای سال کاری ۸۶ اعتبارات ما به ۱۷۵۰ میلیون تومان رسید و برای سال کاری ۸۸-۸۹ این مبلغ تا پنج هزار و 200میلیون افزایش یافت.

بنایی تصریح کرد: امسال هم بودجه با پنج هزار و900 میلیون تومان بسته شده است، اما پیش بینی ما ۷ هزارمیلیون تومان است که امیدواریم به آن حد برسیم.

وی گفت: در زمینه تملک اراضی که متاسفانه در بودجه نمی آید، در ۵ ماهه اول سال هزار و 886 میلیون تومان تملک داشته ایم.

بنایی با بیان اینکه یکی از مهمترین کارهای شهرداری در سازمان حمل و نقل شهری است، افزود: در حال حاضر ۱۷۸ تاکسی در سطح شهر وجود دارد که ۱۰۰ تاکسی فرسوده آن تعویض شده است، ۱۶ مینی بوس هم در حال خدمت رسانی است.

وی تصریح کرد: آتش نشانی نیز مجهز به بهترین امکانات است و خدمت رسانی آن اگرچه حوزه شهری است ولی تا خانیک و گیسور هم به ماموریت اعزام شده اند.