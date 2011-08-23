هیئتهای خیرین و معتمدین برای جمع آوری زکات در سقز تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر کریم افشاریان پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد احیاء زکات شهرستان سقز اظهار داشت: هیئت هایی متشکل از خیرین، معتمدین و روحانیون به منظور ساماندهی و جمع آوری زکات در شهرستان سقز تشکیل می شود.

وی بیان کرد: مردم ما مقید به اجرای فرامین دینی هستند و به این جهت به عناوین مختلف عمل و سنت حسنه پرداخت صدقات و زکات را برای کمک به نیازمندان انجام می دهند که باید از این ظرفیت ارزشمند در راستای کمک به اقشار نیازمند جامعه به نحو مناسب و شایسته بهره برداری کرد.

فرماندار شهرستان سقز افزود: با ساماندهی و مدیریت صدقات و زکات جمع آوری شده نیازمندان بیتشری از این عمل پسندیده بهره مند می شوند و همچنین باعث افزایش اعتماد و اطمینان مردم در خصوص هزینه کرد این وجوه خواهد شد.

افشاریان در ادامه با اشاره به میزان صدقات جمع آوری شده در سال گذشته در شهرستان سقز یادآور شد: مردم شهرستان در سال گذشته سه میلیارد و پانصدمیلیون ریال از طریق صندوق های کمیته امداد امام خمینی (ره) صدقه پرداخت کرده اند که این آمار نشان دهنده تمایل مردم این شهرستان در امور خیر و نیکوکارانه است.

وی عنوان کرد: در اجرای مصوبه ستاد احیای زکات استان کردستان کمیته امداد به عنوان متولی با کمک خیرین و مسئولین و اعضای ستاد احیای زکات شهرستان وصول و دریافت زکات را ساماندهی و مدیریت کرده و در این راستا از ظرفیت های مردمی بیش از پیش استفاده شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سقز نیز در این جلسه به ارائه گزارشی در خصوص عملکرد ستاد احیای زکات این شهرستان پرداخت و گفت: مودیان زکات تاکنون به 240 روستای شهرستان مراجعه کرده اند و در سه ماهه نخست سال جاری بیش از یک میلیارد ریال کمکهای نقدی جمع آوری شده است.