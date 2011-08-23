به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به موگادیشو جمهوری اسلامی ایران تاکنون بیش از 200 تن کمک های امدادی شامل مایحتاج غذایی، دارو و چادر به سومالی ارسال کرده است که صبح امروز همزمان با سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران محموله ای دیگر شامل 80 تن مواد غذایی و دارویی وارد سومالی شد.

صالحی در بدو ورود به موگادیشو با وزیران خارجه و کشور سومالی گفتگو کرده است .

وی از اختصاص 2 میلیون دلار کمک های ایران در کنار 25 میلیون دلار اختصاص یافته از قبل برای توسعه سومالی خبر داده و اعلام کرده است که ایران بزودی محموله ای 5 هزار تنی با کشتی به سومالی ارسال خواهد کرد.