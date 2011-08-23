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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۵۵

گزارش خبرنگار مهر از سومالی-5/

ورود محموله 80 تنی ایران به موگادیشو/ 5000 تن کمک ایران به سومالی می‌رود

ورود محموله 80 تنی ایران به موگادیشو/ 5000 تن کمک ایران به سومالی می‌رود

هواپیمای حامل 80 تن کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به مردم سومالی ساعتی قبل در فرودگاه موگادیشو به زمین نشست.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به موگادیشو جمهوری اسلامی ایران تاکنون بیش از 200 تن کمک های امدادی شامل مایحتاج غذایی، دارو و چادر به سومالی ارسال کرده است که صبح امروز همزمان با سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران محموله ای دیگر شامل 80 تن مواد غذایی و دارویی وارد سومالی شد.

صالحی در بدو ورود به موگادیشو با وزیران خارجه و کشور سومالی گفتگو کرده است .

وی از اختصاص 2 میلیون دلار کمک های ایران در کنار 25 میلیون دلار اختصاص یافته از قبل برای توسعه سومالی خبر داده و اعلام کرده است که ایران بزودی محموله ای 5 هزار تنی با کشتی به سومالی ارسال خواهد کرد.  

کد مطلب 1389945

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