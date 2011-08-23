پروژه انتقال آب کشاورزی روستای رشکین در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه در مراسمی با حضور مسئولان استانی طرح انتقال آب کشاورزی در روستای رشکین واقع در بخش الموت غربی از توابع شهرستان قزوین به بهره برداری رسید.

این طرح شامل لوله گذاری لوله پلی اتیلن با اندازه 250 میلیمتر به طول 500 متر است که با اجرای آن میزان راندمان آبیاری بخش کشاورزی افزایش یافته است.

ولی گودرزوند چگینی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین در مراسم افتتاح این طرح گفت: با اجرای این طرح بخش عمده ای از مشکلات کمبود آب کشاورزی بهره برداران این روستا برطرف شده است.

این مسئول در ادامه میزان اعتبار هزینه شده برای طرح یاد شده را 190 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی سال 1389 عنوان کرد.

چگینی استفاده بهینه از منابع آبی و بالا بردن راندمان آبیاری را از مهمترین اهداف اجرای طرح انتقال آب در روستاهای شهرستان

قزوین ذکر کرد و اظهارداشت: با اجرای این طرح میزان راندمان آبیاری از40 درصد به 90 درصد افزایش یافته است.

روستای رشکین دارای 47 خانوار است که جمعیتی بالغ بر 152 نفر را در خود جای داده است.

