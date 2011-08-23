کاهش 48 درصدی خرید محصولات کشاورزی در آذربایجان غربی

علی شایان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، کاهش میزان بارندگی، خشکسالی و بروز سیلابهای شدید فصلی را عوامل اصلی کاهش میزان تولید محصولات کشاورزی و کاهش 48 درصدی میزان خرید عنوان کرد و افزود: از ابتدای سالجاری تا کنون بالغ بر 94 هزار و 474 تن انواع محصول بصورت توافقی و تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده است.

وی با بیان اینکه طی مدت مشابه سال گذشته 181هزار و 689 تن محصول باغی و زارعی از کشاورزان آذربایجان غربی توسط شبکه تعاون روستایی خریداری شده بود، اظهار داشت: امسال 105 مرگز خرید گندم، 15 مرکز خرید دانه روغنی کلزا و 20 مرکز خرید سایر محصولات در سطح استان فعال هستند.

مدیر کل تعاون روستایی آذربایجان غربی با اشاره به افزایش 300 ریال نرخ خرید دو محصول استراتژیک گندم و کلزا طی سالجاری، بیان داشت: در این راستا نرخ خرید تضمینی گندم به سه هزار و 600 ریال و کلزا به شش هزار و 500 ریال بالغ شد.

پرداخت شش میلیارد ریال تسهیلات بانکی به تعاونیهای روستایی آذربایجان غربی

شایان مهر ارزش کل خرید محصول گندم و کلزا را 251میلیارد 692 میلیون ریال و101میلیاردو 73میلیون ریال دانست و ادامه داد: گندم، کلزا، جو، گندم غیر استاندارد، انواع حبوبات، پیاز، سیب زمینی، هندوانه، آلو، آلبالو، هلو، زردآلو، شیر، مرغ، ذرت دانه ای و عسل عمده محصولا ت خریداری شده از کشاورزان آذربایجان غربی هستند.

این مسئول با اشاره به وجود 132 انبار ذخیره محصولات کشاورزی با ظرفیت 150 هزار تن در آذربایجان غربی، اظهار داشت: همچنین تعداد تعاونیهای فعال روستایی و کشاورزی استان 226 واحد بوده که 367 هزار نفراعضای این تعاونیها را تشکیل می دهند.

وی میزان تسهیلات پرداختی طی سه ماهه اول سالجاری به تعاونیهای روستایی را شش میلیارد و 373 میلیون ریال دانست و گفت: این میزان تسهیلات از سال گذشته تا کنون از محل اعتبارات تسهیلات قرض الحسنه، منابع داخلی بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سایر منابع به متقاضیان پراخت شده است.

شایان مهر با تاکید برلزوم برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای تعاونیهای روستایی آذربایجان غربی در جهت بهبود و اصلاح وضعیت شرکتها و تبیین مفاد اساسنامه، بیان داشت: در این راستا تا کنون سه هزار و 314 نفر آموزشهای لازم را گذرانده اند.