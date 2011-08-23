شهرداری کرمانشاه در بلاتکلیفی/ شورا در انتظار اعلام رسمی وزارت کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اختلافات بر سر ادامه فعالیت منوچهر فخری شهردار سابق کرمانشاه و در نهایت استعفای وی، شورای شهر کرمانشاه در تاریخ هفتم تیر ماه، آرش رضایی را بعنوان شهردار جدید این کلانشهر انتخاب کرد.

از آنجا که اختلاف تعدادی از اعضای شورا و مدیریت اجرایی استان با شهردار پیشین به اوج خود رسیده بود و در این راستا بخش عمده ای از فعالیت های عمرانی و حتی اجرایی شهرداری کرمانشاه مختل یا تعطیل شده بود، در نهایت جهت برون رفت ازاین بن بست، منوچهر فخری شهردار وقت، مجبور به استعفا شد که با موافقت شورای شهر کرمانشاه روبرو شد.

شورای شهر بلافاصله مهندس آرش رضایی که در دوره قبل شورا منتخب اول مردم کرمانشاه بود را بعنوان شهردار انتخاب کرد و پرونده را جهت طی مراحل قانونی به فرمانداری کرمانشاه ارسال کرد.

بعداز این انتخاب با توجه به تخصص و آشنایی رضایی با حوزه عملکرد شهرداری، همگان بر این نظر اتفاق داشتند که وی می تواند ضمن به حرکت درآوردن چرخ های زنگ زده شهرداری کرمانشاه تحولی در این کلانشهر ایجاد کند لذا بعداز گذشت نزدیک به دو ماه منتظر تایید صلاحیت وی و شروع به کار شهردار منتخب بودند اما از چند هفته پیش زمزمه های عدم تایید صلاحیت رضایی منتشر شد و بار دیگر تزلزل در شهرداری کرمانشاه احساس شد.

این شایعات ادامه یافت تا امروز این خبر منتشر شد که صلاحیت آرش رضایی شهردار منتخب شورا تایید نشده است.

حال در این راستا این موضوع باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد که بحث بر سر تایید یا عدم تایید فرد نامبرده نیست بلکه حساسیت بیشتر به خاطر وضعیت بلاتکلیف عمران کلانشهر کرمانشاه است.

نزدیک به یک سال است که پروژه های عمرانی کرمانشاه به دلایل مختلف تعطیل شده، فصل کاری از دست رفته و هنوز اندر خم یه کوچه هستیم.

بی تردید بیشترین زیان این بلاتکلیفی را مردم کرمانشاه متحمل شده و خواهند شد لذا جا دارد مسئولین و اعضای شورای شهر هرچه سریعتر به فکر چاره باشند زیرا زمان خیلی زود می گذرد و اگر داعیه کلانشهر بودن را داریم باید قواعد آن را نیز رعایت کنیم.

لازم به ذکر است، محسن زرین ماه، فرماندار کرمانشاه امروز در گفتگو با یکی از خبرگزاری های استان اعلام کرده بود که صلاحیت شهردار منتخب مورد تایید قرار نگرفته است.

در این رابطه تلاش خبرنگار مهر جهت برقراری ارتباط با فرماندار کرمانشاه متاسفانه به نتیجه نرسید.

تایید یا عدم تایید صلاحیت شهردار باید توسط وزارت کشور اعلام شود

در این رابطه سید حجت الله موسوی اجاق رئیس شورای شهر کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این موضوع که هنوز هیچ نامه رسمی در این خصوص به این شورا نرسیده است، گفت: اعلام تایید یا عدم تایید شهردار بر عهده وزارت کشور است و هیچ فرد دیگری صلاحیت اعلام این مورد را ندارد.

وی با اشاره به صحبت فرماندار کرمانشاه در این خصوص گفت: این اعلام رسمیتی ندارد و تا نامه رسمی وزارت کشور به دست ما نرسد هیچ سخنی برای شورا قابل قبول نیست.

موسوی اجاق تصریح کرد: اگر این موضوع نیز صحت داشته باشد وزارت کشور باید رسماً و به شکل مستند دلایل رد صلاحیت فرد معرفی شده جهت تصدی شهرداری را اعلام کند.

وی افزود: شورا در صورت عدم تایید شهردار از سوی وزارت کشور این حق را دارد که موضوع را به شورای حل اختلاف بکشاند لذا تا اعلام رسمی نمی توان اظهار نظر خاصی کرد.

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گزارش از وحید نیشابوری