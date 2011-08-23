ایستگاههای اتوبوسهای تندرو در شرق تهران بهسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی با اشاره به استقبال شهروندان از اتوبوسهای تندرو در سفرهای روزانه درون شهری گفت: بر همین اساس بهسازی و مناسب سازی ایستگاههای خطوط تندرو در دستور کار قرار گرفت.

شهردار منطقه 8 در ادامه با اشاره به ایجاد 60 کیلومتر مسیر دوچرخه در سطح منطقه گفت: افزایش تعداد خانه های دوچرخه تا پایان سال جاری نیز در دستور کار برنامه های سال جاری قرار دارد.

وی با تاکید بر نصب جان پناه عابر پیاده در معابر پر خطر شرق تهران گفت: به منظور رفاه حال شهروندان، جان پناه عابر پیاده در 15 نقطه از سطح منطقه نصب شد.

شادالوئی به اجرای عملیات اصلاح هندسی در سطح منطقه 8 اشاره کرد و افزود: این عملیات با هدف ارتقای کیفیت حمل و نقل و هدایت وسایل نقلیه و کاهش تعداد تصادفات در 50 نقطه از سطح محدوده صورت گرفت.