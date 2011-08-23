برنامه ایزو درخصوص تدوین استانداردهای مقابله با حوادث ناشی از فوران نفت در پالایشگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بین المللی استاندارد برنامه عملیاتی را درخصوص تدوین استانداردهای بین المللی به منظور کمک به مقابله و یا کاهش حوادث صنعت نفت و گاز مانند آن چه در حوادث فوران نفت در شرکت نفتی Deepwater Horizon در خلیج مکزیک در سال 2010 و شرکت نفتی Montra در غرب استرالیا در سال 2009 اتفاق افتاد، را تدوین کرد.

ترسیم برنامه براساس تجربیات حاصل از دو حادثه یادشده شامل تهیه فهرست استانداردهایی که در گذشته تدوین شده اند و پیشنهاد برنامه ای برای تدوین استانداردهای جدید و یا توسعه استانداردهای موجود است.

این برنامه عملیاتی استانداردهای حفاری، ساخت و عملکرد مناسب مرتبط با وقایع دکل های چاه نفت شرکت های نفتی Deepwater Horizon و Montara را پوشش می دهد.

برنامه عملیاتی یادشده توسط کمیته فنی مواد، تجهیزات و سازه های داخل دریا برای صنایع نفت خام، پتروشیمی و گاز طبیعی ISO/TC67 سازمان بین المللی استاندارد تدوین شده است.

رئیس کمیته فنی ISO/TC67 در این باره خصوص گفت: به عنوان یک صنعت جهانی، آموخته های برگرفته از حوادث یک کشور باید به تمام جهان اشاعه یابد و تدوین استانداردهای بین المللی توسط کمیته فنی ISO/TC67 در راستای نیل به این هدف است.

در فهرست این برنامه عملیاتی 71 استاندارد و مدارک مرتبط سازمان ایزو و سایر سازمانها به ویژه موسسه نفت آمریکا (API) وجود دارد.

پیشنهاد تدوین 31 استاندارد و مدارک مرتبط

همچنین پیشنهاد تدوین 31 استاندارد و مدارک مرتبط به منظور تدوین و یا به روز رسانی استانداردهای تدوین شده توسط ایزو، API و یا دیگر سازمانها مد نظر قرار دارد.

کمیته فنی یادشده بر اهمیت اجرای این استاندارد تاکید کرده و تدوین و حفظ یکپارچگی استانداردهای بین المللی را تنها گام اول دانسته است.

به عقیده این کمیته، استانداردهای تدوین شده قبل از اجرا و یا بهره گیری در پروژه های کشوری تنها اسنادی کاغذی و الکترونیکی هستند.

صدها کارشناس از سی کشور مختلف در فعالیتهای کمیته فنی ISO/TC67 مشارکت و سی کشور دیگر نیز به عنوان عضو ناظر فعالیت می کنند.



مدارک این کمیته متشکل از 150 استاندارد جدید و یا روز آمد شده است که نه تنها توسط سازمان های ملی و منطقه ای استاندارد در جنوب و شمال آمریکا، چین، اروپا، حوزه خلیج فارس، قزاقستان و روسیه به عنوان استاندارد ملی پذیرفته شده اند، بلکه به صورت مرجع قوانین ملی نیز مورد پذیرش قرار گرفته اند.