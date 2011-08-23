حیات ترکیبی مریخ را قابل سکونت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "کرگ ونتر" متخصص ژنتیک مشهور می گوید ارگانیزمهای دی اکسید کربن خوار دست ساز بشر هم اکنون نیز کاربردهایی دارند. ونتر و تیمش که سال گذشته به واسطه ایجاد اولین ارگانیزم ترکیبی به شدت خبرساز شدند، در تلاش برای طراحی سلولهایی هستند که می توانند با استفاده از دی اکسید کربن اتمسفری غذا، سوخت، پلاستیک و دیگر محصولات را تولید کنند.

چنین توانایی بر روی زمین کاربردها و فواید فراوانی خواهد داشت، اما در عین حال می تواند سیاره مریخ را که اتمسفر رقیق آن از دی اکسید کربن انباشته شده است، به سیاره ای قابل سکونت تبدیل کند. به گفته ونتر این نوع فرایندها امکان ساخت همه چیز را در محیط کربنی مریخ به وجود خواهد آورد.

ونتر و تیمش در ماه می 2010 اعلام کردند موفق به ساخت اولین ارگانیزم زنده با استفاده از ژنوم ترکیبی شده اند، موفقیتی که ثابت کرد ساخت ارگانیزمهای دست ورزی شده با توانایی انجام فعالیتهای مختلف کاملا امکان پذیر است.

به گفته ونتر خلق شکلهای جدید حیات می تواند در حل شدن برخی از مشکلات بنیادین برای ساخت و تولید غذا، سوخت، انرژی، آب و دارو کمک کند. ارجحیت اصلی ونتر استفاده از حیات ترکیبی برای کمک به حل شدن بزرگترین مشکلات زمین است. سیاره زمین طی چند ماه آینده با افزایش جمعیت قابل توجهی مواجه خواهد شد و قرار نیست رشد جمعیت در این سیاره متوقف شود.

بر اساس گزارش تلگراف، از این رو ونتر تامین غذا و سوخت را از مهمترین وظایف خود و جامعه می داند. از این رو شرکت وی در تلاش برای ساخت خزه های ترکیبی به منظور تولید سوخت زیستی ارزان قیمت و کارامد است. با این همه ونتر فواید حیات ترکیبی را تنها به سیاره زمین محدود نمی داند، زیرا این سلولها می توانند بنیانهای حیات را به منظور سکونت انسان بر روی مریخ به وجود آورند.