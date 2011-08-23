جوانان فرصت شبهای قدر را غنیمت بشمارند

حجت الاسلام حاج کاظم صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص فضیلت شب های قدر گفت: شبهای قدر شب های ممتاز سال است، در شب هایی که خداوند متعال آن شب ها را برای بندگانش پناهگاه قرار داده و کسانی که در طول یک سال نتوانستند خودشان را به مقاصدشان برسانند گرفتارانی بودند که دنبال عفو الهی بودند و در اثر سنگینی پرونده شان، نشده بود که مورد مغفرت قرار بگیرند تا حاجاتی داشتند به هر دری زدند ولی دری به رویشان باز نشد.

امام جمعه موقت تهران افزود: شب قدر آخرین پناهگاهی است که خداوند برای بندگانش مقرر فرموده و شب سرنوشت و تقدیر و شبی است که بعضی ها همه گناهانشان بخشیده می شود و آینده شان هم اگر اهل باشند بیمه می شود.

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات افزود: شب قدر شبی است که عبادت آن شب برابر 80 سال عبادت است.

وی افزود: شب قدر، شبی است که در آن شب خداوند هرچه فرشته و ملائک آفریده از آسمان ها به زمین آمده و در پیشگاه مولا صاحب الزمان حضرت ولی عصر(عج) شرفیاب می شوند و برنامه سالشان را حضرت برایشان امضاء می کنند.

وی افزود: شب قدر شب تجلی نور خدا در وجود امام زمان(عج) است تمام کائنات آن شب از وجود نازنین حضرت مهدی مایه می گیرند و مایه مثالشان را آن شب از سفره وجود حضرت عصر ارواحنا له الفدا برداشت می کنند.

امام جمعه تهران گفت: شب قدر شب صاحبدلان، شب احیاگران، شب شب زنده داران و پرهیزگاران است.

وی افزود: این شب را باید بیدار ماند و دولت گرفت. شبی که بیداریش باعث می شود که آدم دولت بگیرد همان شب قدر است.

حجت الاسلام والمسلمین صدیقی اظهار میدواری کرد: مومنین و مومنات در لیالی قدر، در جهت توبه، دعا، نیایش، مناجات، قرآن سرگرفتن، احسان کردن، صدقه دادن، گره گشودن و راضی کردن کسانی که از آنها رنجیده اند بکوشند.

وی افزود: همه تلاش کنند انشاءالله برای دنیا و آخرتشان سرنوشتی قابل قبول و توام با سرافرازی و سلامتی، گشایش، دعا در حق گرفتاران عالم، شیعیان مظلوم یمن، عربستان، لبنان و مسلمانان غزه، فلسطین و مسلمانانی که در جای جای این عالم تحت فشار استکبارند به خصوص شیعیان ایران در هرجایی که هستند دعا بکنیم.

امام جمعه موقت تهران گفت: دعا در حق دیگران باعث می شو د که ملائکه در حق خودمان دعا کنند و صد برابر خواسته هایمان را از خدای متعال بخواهند.

وی گفت: باید برای مریضها، برای گرفتارها برای مقروضین برای دختران و پسرانی که امکان ازدواج ندارند و مشکل دارند همه اینها را در نظر داشته باشیم که انشاءا... با کلید دعا، خداوند درهای بسته را روی همه باز کند.

این استاد اخلاق به جوانان کشور توصیه نمود: جوانی یک مقطع بهشتی است برای انسان و انرژی و نیرو و اراده ای که یک جوان دارد اگر اراده کند کوه را آب می کند اگر در جوانی در مقابل شرارت نفس خودش ایستاد قدرت نمایی کرد مثل حضرت یوسف(پاک بودن در جوانی شیوه پیغمبری است) اگر در جوانی مهار کند آتش نفس خودش را در برابر همه بلاها بیمه کرده ولی اگر خدای ناگرده جوانی اش را هرز داد و اراده و اقتداری برای کنترل نفس نشان نداد دیگر بعد از دوره جوانی امید به نجات کم هست.

حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در خاتمه ابراز امیدواری کرد: جوانان فرصت جوانی را غنیمت بشمارند و با خدا معامله کنند خودشان را در محضر امام زمان ببینند و موفق و سرافراز باشند.