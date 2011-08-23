به گزارش خبرنگار مهر، مهندس محمدجواد قاسمی در نشست خبری صبح امروز سه شنبه، با اشاره به برگزاری جشنواره علم تا عمل افزود: این جشنواره و نمایشگاه درصدد است تا با ایجاد فضایی زمینه لازم را برای تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی پزوهشگران ایجاد کند.

سرپرست اداره کل کانونهای هماهنگی دانش و صنعت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به ایجاد کارگروه تجاری سازی در حوزه معاونت علمی ریاست جمهوری، اظهار داشت: به منظور حمایت از تجاری سازی طرحهای فناورانه کار گروه تحصصی تجاری سازی در حوزه معاونت علمی ریاست جمهوری ایجاد شد و قرار است به زودی شورای عالی تجاری سازی به ریاست رئیس جمهور نیز ایجاد شود.



وی اعتبار کارگروه تخصصی را بالغ بر 20 میلیارد تومان ذکر کرد و یادآور شد: این کارگروه درصدد است تا در سال جاری از میان 70 طرح ارسالی از حدود 30 تا 40 طرح فناورانه در راستای تجاری سازی حمایت می کند.



قاسمی ایجاد صندوق حمایت از صادرات محصولات دانش بنیان را از دیگر اقدامات کشور در زمینه تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی نام برد و توضیح داد: متولی این صندوق وزارت صنعت و معدن و تجارت است و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور نیز از اعضای این صندوق به شمار می رود.



سرپرست اداره کل کانونهای هماهنگی دانش و صنعت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعتبارات این صندوق را 10 میلیون دلار ذکر کرد و گفت: این صندوق بر اساس برنامه پنجم توسعه راه اندازی می شود.



وی با اشاره به برگزاری دومین جشنواره علم تا عمل خاطر نشان کرد: این جشنواره در دو بخش برگزار می شود. در بخش اول طرحهایی که سال قبل مورد حمایت قرار گرفتند و تجاری سازی شدند عرضه می شود و در بخش دوم 25 طرح موفق تسهیلات لازم برای تجاری سازی اعطا خواهد شد.



قاسمی همچنین به جزئیات اعطای احکام 20 کانون دانش و صنعت در این جشنواره علم تا عمل اشاره کرد و ادامه داد: این کانونها شامل کانونهای خدماتی مانند کانون بسته بندی، کانونهای بخش صنعت چون کانون دانش و صنعت آلومینیم و بخش کشاورزی مانند کانون هماهنگی دانش و صنعت بادام می شود.