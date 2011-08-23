پژمان شاهپری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هدف ما این است که تیم فوتبال صبای قم در مسابقه چهارشنبه شب بیش از آنکه به حساسیت‌های مسابقه توجه کند به کسب سه امتیاز و تحمیل نخستین باخت خانگی لیگ یازدهم به شاهین بوشهر تمرکز کند.



وی با اشاره به وضعیت تیم صبای قم در آستانه این مسابقه حساس، بیان داشت: بهتر است منتظر بازی شویم تا وضعیت تیم صبا را ببینیم زیرا یقین دارم با تمرینات و شرایط خوبی که در هفته اخیر پشت سرگذاشته‌ایم، تیم ما برای ارائه بهترین بازی خود مقابل تیم شاهین بوشهر آماده است.



مهاجم جوان و آینده دار تیم فوتبال صبای قم تاکید کرد: تمامی بازیکنان صبای قم در سلامتی کامل به سر می‌برند ولی مانند بازی قبل چند بازیکن مصدوم داریم که نبود آنها ممکن است در بازی این هفته احساس شود اما باید در کنار یکدیگر با تلاش زیادی برای جبران جالی خالی آنها تلاش زیادی انجام دهیم.



وی تاکید کرد: این بازی مانند سایر بازی‌های لیگ برتر به یک اندازه دارای اهمیت است اما با توجه به وضعیت دو تیم در جدول رده‌بندی قطعا هر دو تیم به دنبال کسب سه امتیاز خواهند بود که اگر این اتفاق برای صبا رخ دهد در صدر باقی می مانیم و این مهم هدف اصلی ما است.



شاهپری ابراز داشت: در این مسابقه تیمی که بتواند از فرصت‌های گلزنی به بهترین نحو ممکن بهره ببرد پیروز میدان است، اما امیدوارم هر دو تیم بازی خوب و تماشاگر‌پسند به همراه رعایت اصول جوانمردی و اخلاق را به نمایش بگذارند.



وی اضافه کرد: تیم صبای قم با کسب حداکثر امتیازات بازی های خانگی و خارج از خانه و کسب 10 امتیاز در صدرجدول رده‌بندی جای گرفته است و اختلاف کمی با سه تیم بالای جدول دارد، بنابراین یکی از مهم‌ترین اهداف ما این است که هم در بازی چهارشنبه شب و هم در سایر بازی‌های لیگ بتوانیم روند موفقیت‌آمیز خود را حفظ کنیم.



مهاجم تیم فوتبال صبای قم تاکید کرد: صبای قم یکی از تیم‌های مدعی یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌ فارس خواهد بود، به همین دلیل در لیگی که تمامی تیم‌ها با بهترین امکانات حضور یافته‌اند، هیچ حریفی از جمله تیم فوتبال شاهین بوشهر حتی در بدترین شرایط ضعیف نیست و نباید آنرا دست کم گرفت.



وی اظهار داشت: بر خلاف تحلیل‌های اخیر، صبای قم دست به بازی تدافعی نخواهد زد و با توجه به بازیکنان خوش تکنیک و تاثیر گذاری که داریم تنها به فکر شکست شاهین بوشهر و کسب سه امتیاز هستیم اما برای رسیدن به این هدف باید از موقعیت‌های بدست آمده به خوبی استفاده کنند تا تیم پیروز شویم.



شاهپری در خصوص آخرین وضعیت خود در آستانه این دیدار حساس، تصریح کرد: من هم مانند سایر بازیکنان تیم شرایط خوبی دارم و انگیزه زیادی که برای گلزنی دارم، امیدوارم در بازی با شاهین بوشهر به کمک بیاید و بتوانم مهره تاثیرگذاری برای صبای قم باشم.



تیم‌های فوتبال صبای قم و شاهین بوشهر در مهم‌ترین بازی شب نخست از هفته پنجم یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس از ساعت 22 چهارشنبه دوم شهریور در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر به مصاف یکدیگر می‌روند.

