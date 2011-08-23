نماینده ناشران ایرانی در نمایشگاه کتاب پکن مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مؤسسه با ارائه 220 عنوان کتاب به زبان‌های انگلیسی، چینی و فارسی با موضوعات ادبی، تاریخی، هنری، ایرانشناسی، آموزش زبان و ادبیات فارسی، مذهبی، آثار و اندیشه‌های امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب به نمایندگی از ناشران داخلی در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.

همچنین آثار قرآنی، پوسترهای ایرانشناسی، مینیاتور و صنایع دستی کشورمان نیز در غرفه الهدی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.

در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب پکن که از نهم تا سیزدهم شهریور برگزار می‌شود، 1841 ناشر از 58 کشور جهان، 200 هزار عنوان کتاب را عرضه می‌کنند.

کتب ارائه شده در این نمایشگاه، جنبه فروش نداشته و ناشران تنها به واگذاری امتیاز چاپ یا کپی‌رایت کتاب‌های خود می‌پردازند. در این نمایشگاه همچنین جدیدترین محصولات نشر دیجیتال نیز به معرض نمایش گذاشته می شود.

نمایشگاه پکن از سال 1986 تا 2002 به طور نامنظم و از سال 2002 تاکنون به صورت منظم هر ساله برگزار شده است. امسال کشور هلند مهمان ویژه نمایشگاه بین‌المللی کتاب پکن است.