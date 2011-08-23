شرط ورود وسیله نقلیه شخصی به کشور تعیین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی ماده ۷۸ لایحه امور گمرکی را با ۱۲۱ رای موافق، بدون رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع به تصویب رساندند.

به موجب این ماده مسافران غیرمقیم ایران می‌توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه طبق رویه ورود موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد نمایند. ایرانیان مقیم خارج درصورتی می‌توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل ۳ ماه در خارج از کشور اقامت داشته باشند.

تبصره ۱- وسیله نقلیه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، می‌تواند بعد از ثبت تاریخ و کنترل‌های لازم از راه‌های مجاز خارج و وارد گردد.

تبصره ۲- چنانچه ثابت گردد وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافران غیرمقیم ایران که ورود موقت شده، خسارت کلی دیده است، مرجوع کردن آن به شرط واگذاری به گمرک لزومی ندارد.

امروز وکلای ملت 94 ماده از لایحه 163 ماده‌ای امور گمرکی را به تصویب رساندند.