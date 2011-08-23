اعزام هواپیمای کمکهای مردمی به سومالی

علی اصغرعنابستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با برنامه ریزیهای انجام شده مراکز جمع آوری کمکهای مردمی دراین استان مستقر شده اند، اظهار داشت: با کمکهای مردمی و نهادها این استان در صدد این هستیم که هواپیمای حامل کمکهای مردمی استان چهارمحال و بختیاری از فرودگاه شهرکرد عازم سومالی شود.

وی گفت: سعی می شود کمکهای مردمی در قالب یک هواپیمای باری از چهارمحال و بختیاری به کشور سومالی ارسال شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: مردم ایران اسلامی در نوع دوستی و انسان دوستی در جهان سرآمد بوده و طبق فراخوان دفتر مقام معظم رهبری در ماه مبارک رمضان به کمک مسلمانان سومالیایی می شتابند.

وی تأکید کرد: مردم سومالی در بدترین شرایط زندگی با خشکسالی و قحطی مواجه شده و نیازمند کمکهای مردمی مسلمانان هستند.

عنابستانی افزود: متأسفانه سازمانهای بین المللی و کشورهای مدعی حقوق بشر چشم خود را بر روی این فاجعه انسانی بسته و در این راه وظیفه مسلمانان بسیار خطیر است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: مردم این استان مانند گذشته به یاری نیازمندان رفته و کمکهای خود را در این ماه عزیز برای مردم سومالی ارسال می کنند.