طلسم بیمارستان خرم آباد شکسته نمی شود/ وعده های وزیر هم بیات شد!

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان در بازدید از بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد گفت: در حال حاضر بیمارستان شهید رحیمی از 99 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

تلاش می کنیم بیمارستان را در نیمه دوم مهرماه تحویل دهیم

شهرام ملکی ادامه داد: تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی بر این متمرکز شده که بیمارستان حداکثر در نیمه دوم مهرماه تکمیل و برای بهره برداری به دانشگاه علوم پزشکی لرستان تحویل موقت شود.

این سخنان در حالیست که معاون فنی و اجرایی سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر از تحویل بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد در هفته دولت سالجاری خبر داده بود تا همگی منتظر بمانند تا طلسم این پروژه بیمارستانی بالاخره شکسته شود.

این در حالیست که وزیر مسکن و شهرسازی نیز در آخرین سفر خود به استان لرستان گفته بود که ما تلاش خواهیم کرد به هر طریق ممکن تا شب عید نوروز سال 90 مطالبات پیمانکار پروژه را تامین کنیم و پول را به پیمانکار برسانیم.

وعده بیات شده وزیر: بیمارستان خرم آباد در نیمه اول 90 بیمار پذیرش خواهد کرد

علی نیکزاد با تاکید بر اینکه وزارت مسکن سعی خود را برای تکمیل پروژه و رساندن آن به مرحله تحویل به دانشگاه علوم پزشکی خواهد کرد، بیان داشت: از سوی دیگر در سفر سوم هیئت دولت به استان لرستان یا در جلسه هیئت دولت از وزیر بهداشت و درمان خواهش خواهیم کرد که برای تجهیز بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد مصوبه ای را تصویب بگذرانند.

وی ابراز امیدواری کرد: در 6 ماه نخست سال 90 بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد شاهد پذیرش بیمار باشد.

با این اوصاف نه تنها این بیمارستان در شش ماه نخست سالجاری شاهد پذیرش بیمار نبود بلکه به نظر می رسد تا سال آینده نیز نباید منتظر وقوع چنین اتفاقی بود زیرا مسئولان دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز مدت زمان حداقل 6 ماهه را برای تجهیز بیمارستان پیش بینی کرده اند.

علوم پزشکی: تجهیز بیمارستان حداقل 6 ماه زمان می برد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در این رابطه اظهار داشت: در صورتیکه بیمارستان شهید رحیمی توسط وزارت راه و شهرسازی که مجری آن است به دانشگاه علوم پزشکی بعنوان بهره بردار تحویل داده شود، سعی خواهیم کرد با بکارگیری حداکثر توان و تلاش خود طی 6 ماه نسبت به تجهیز و آماده سازی آن برای بهره برداری اقدام کنیم.

اردشیر شیخ آزادی ادامه داد: همچنین در این زمینه مقدمات کار نیز برای تسریع در راه اندازی، توسط معاونت درمان این دانشگاه فراهم و پیش قراردادهای تجهیز نیز منعقد شده است.

بنابر این گزارش بیمارستان 220 تختخوابی شهید رحیمی خرم آباد از سال 82 آغاز شده و با گذشت هشت سال در نقطه 98 درصد پیشرفت فیزیکی توقف کرده و بنابر آخرین وعده های وزیر مسکن و شهرسازی امید می رفت تا سال گذشته به بهره برداری برسد که بازهم وعده علی نیکزاد برای افتتاح این بیمارستان محقق نشد.

بیمارستانی که در طول دو سال نتوانست از 96 درصد به 100 درصد برسد

این در حالیست که پس از عدم تحقق وعده های وزیر راه و شهرسازی مبنی بر افتتاح بیمارستان شهید رحیمی در پایان شهریور ماه سال 89 این بار معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مجری طرحهای دولتی این وزارتخانه از افتتاح این بیمارستان در آبان ماه سال گذشته خبر داده بود که این وعده نیز عملیاتی نشد تا این بار چشم مردم لرستان به وعده وزیر برای افتتاح بیمارستان خرم آباد در 6 ماه نخست سال 90 دوخته شود.

بیمارستان شهید رحیمی در حالی در هیاهوی وعده ها هر روز تاریخ بهره برداری آن به تعویق می افتد که برای اتمام این پروژه کار چندانی باقی نمانده است و معلوم نیست علت روند کند این پروژه چیست؛ چرا که در طول دو سال اخیر این پروژه در میان اعداد و ارقام 96 تا 99 درصد پیشرفت فیزیکی باقی مانده است که این امر افکار عمومی را درگیر این سوال کرده که مگر یک بیمارستان با 96 درصد پیشرفت فیزیکی چقدر زمان می برد تا برای تجهیز تحویل موقت شود.

صدای مسئولان لرستان هم درآمد!

این در حالیست که وضعیت بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد تاکنون انتقادات زیادی را در پی داشته است تا در آخرین اظهارات نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد عنوان کند که راه اندازی این بیمارستان بزرگ بسیار طول کشیده است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه روند کند احداث این بیمارستان مردم را کلافه کرده است، افزود: کار به این بزرگی با همت و هزینه بیت المال در لرستان انجام شده و نباید به خاطر یک یا دو درصد باقی مانده از عملیات اجرایی بلاتکلیف رها شود.

سلامت نیم میلیون خرم آبادی درگیر وعده ها

به هر روی در حالی بهره برداری از بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد در هیاهوی وعده ها به سر می برد که همچنان مردم مرکز استان لرستان با جمعیت بیش از نیم میلیون نفری در زمینه فضای درمانی با چالش جدی مواجه هستند.

در حال حاضر بدلیل عدم بهره برداری از بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد، بیمارستان شهدای عشایر این شهر به عنوان تنها مرکز درمانی دولتی مرکز استان به بیش از سه برابر ظرفیت خود خدمات ارائه می دهد که این امر علاوه بر اینکه گلایه های مردم را در پی داشته است موجب به خطر افتادن سلامت بیماران در مرکز این استان شده است.

به هر حال امید می رود حداقل بیمارستان شهید رحیمی مطابق آخرین وعده داده شده هر چه سریعتر برای تجهیز به دانشگاه علوم پزشکی تحویل داده شود تا آنگاه منتظر ماند و دید که این پروژه پس از 8 سال معطلی در حوزه وزارت راه و شهرسازی چند سال دیگر در حوزه وزارت بهداشت معطل خواهد ماند.