راه اندازی سامانه اطلاعات جغرافیایی بیماریهای‌ طیور در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، بهراد زندیه ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: توسط این سامانه کلیه اقدامات بهداشتی در انواع واحدهای مرغداری نظیر وضعیت جوجه‌ریزی، گواهی‌های صادره برای حمل و نقل طیور، آمار تلفات، آمار وقوع بیماری ها، شرایط بهداشتی و... به صورت روزانه ثبت و قابل ارزیابی است.

زندیه افزود: با توجه به تعداد و ظرفیت مجوزهای صادره جوجه‌ریزی و با توجه به گواهی‌های صادره برای بارگیری و حمل و نقل طیور به مقصد کشتارگاه‌ها که همگی در این سامانه ثبت می شوند، امکان تهیه گزارش‌های کاربردی مختلف در این سیستم وجود دارد.

به گفته وی، اقدامات اولیه جهت راه‌اندازی این سامانه از سه سال پیش با ثبت مختصات جغرافیایی واحدهای طیور در سطح استان آغاز و پس از تهیه سخت افزارها و نرم افزارهای لازم به بهره‌برداری رسیده است.

سیستم اطلاعات جغرافیایی به عنوان سیستم پایش برخط (آنلاین) بیماری های طیور عمل کرده و با اجرای این سیستم شیوع و بروز بیماری های طیور قابلیت تجزیه و تحلیل کامل یافته و به اقدامات سریع بهداشتی در قالب واکنش سریع عملیاتی سامان داده می شود.

گفتنی است، سیستم اطلاعات جغرافیایی بیمارهای دامی از سال 76 در آذربایجان شرقی آغاز به کار کرده است.



