مجهزترین مجموعه ورزشی بانوان غرب کشور در نهاوند احداث می شود

سعید کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مجموعه سرپوشیده چندمنظوره دارای چمن مصنوعی، استخر و زمین‌های ورزشی ویژه مسابقات مختلف خواهران است.

کولیوند افزود: تا کنون دو میلیارد تومان برای احداث این پروژه هزینه شده است و در حال حاضر پروژه 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رئیس تربیت بدنی شهرستان نهاوند تاکید کرد: برای تکمیل این پروژه دو و نیم میلیارد تومان دیگر نیاز دارد که در صورت تامین اعتبار هفته دولت سال آینده به بهره‌برداری می رسد.

کولیوند از اجرای 16 پروژه عمرانی با 12 میلیارد ریال در نهاوند در سال جاری خبر داد و گفت: امسال در روستاهای بزرگ نهاوند نیز پنج سالن‌ ورزشی و زمین فوتبال ایجاد می‌شود.

رئیس تربیت بدنی شهرستان نهاوند از ایجاد پیست دوچرخه‌سواری با 30 میلیون تومان اعتبار اولیه در نهاوند در سال جاری خبر داد.

وی با بیان اینکه سرانه ورزشی به ازای هر نفر در شهرستان نهاوند از 15 سانتی‌متر در سال 85 به 55 سانتی‌متر در سال90 افزایش یافته است، افزود: تقویت و توسعه زیرساخت‌های ورزشی از مهمترین اولویت‌های کاری در تربیت بدنی شهرستان نهاوند است.

کولیوند تاکید کرد: تا سال 91 سرانه ورزشی در نهاوند به ازای هر نفر به 95 سانتی‌متر می‌رسد.

رئیس تربیت بدنی شهرستان نهاوند از فعالیت 38 هیئت ورزشی در نهاوند خبر داد و افزود: از این تعداد 26 هیئت و رشته ورزشی ویژه خواهران و مابقی ویژه برادارن است و حدود پنج هزار و 500 ورزشکار سازمان یافته عضو این هیئت ها هستند.