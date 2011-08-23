ذخایر خونی کرمان در ماه رمضان کاهش یافت

محمدرضا مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نیاز همیشگی به خون در کرمان اهدای خون در ماه رمضان بسیار ضروری است.

مهدی زاده با اشاره به تعداد زیاد بیماران تالاسمی و نیاز مبرم به خون ابراز داشت: متاسفانه آمار اهدا خون در ماه رمضان کاهش پیدا می کند.

وی با اشاره اینکه بیشترین مراجعه افراد در شب های قدر صورت می گیرد گفت: شهروندان برای ایجاد تعادل در توزیع میزان خون اهدایی، در همه ایام ماه رمضان به پایگاه های اهدا خون مراجعه کنند.

این مسئول با بیان اینکه اهداء خون روزه را باطل نمی کند گفت: اهداکنندگان مستمر خون که قبلا سابقه اهدای خون داشته اند می توانند در ساعات روزه داری نیز با شرط خوردن سحری کامل و نوشیدن مایعات کافی برای اهداء خون مراجعه کنند.

مهدی زاده ادامه داد: افرادی که برای نخستین بار درصدد اهدای خون هستند بهتر است که در ساعات اولیه صبح و یا بعد از افطار به پایگاههای انتقال خون مراجعه کنند.

وی گفت: افراد می توانند هر روز از ساعت هشت تا یک بعدازظهر و عصرها از ساعت پنج تا 10 شب به پایگاه های انتقال خون مراجعه کنند و در این امر خداپسندانه شرکت کنند.