حضور حماسی مردم در روز جهانی قدس زمینه ساز نابودی رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود منصوری ظهر سه شنبه در جلسه برنامه ریزی راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان بانه با اشاره به زبونی هرچه بیشتر رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر پیروزی مسلمین و در نتیجه آن آزادسازی قبله اول مسلمین را از وعده های الهی و محقق شدن سخن تاریخی امام راحل (ره) در محو این غده سرطانی دانست و خواستار حضور فراگیر آحاد مردم و مسئولان در این روز برای محکومیت جنایات رژیم غاصب اسرائیل شد.

وی عنوان کرد: مردم شهرستان بانه همراه و همگام با مردم سایر نقاط کشور در راهپیمایی های این چنین حضوری تاریخ داشته اند و این بار نیز با حضور خود در صحنه ضمن تجدید بیعت با آرمان های امام راحل (ره) و اهداف مقدس نظام اسلامی بر علیه دشمنان اسلام و مسلمانان شعار خواهند داد.

فرماندار شهرستان بانه روز جهانی قدس را روز عینی بیداری اسلامی خواند و گفت: زمانی که امام راحل (ره) جمعه آخر ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس اعلام کرد کسی فکر نمی کرد که بعد از گذشت سه دهه این روز به نماد عینی آزادی خواهی مردم جهان تبدیل شود ولی امروز روز جهانی قدس نه تنها در کشور ایران بلکه در سراسر جهان گرامی داشته می شود.

منصوری در پایان سخنان خود از کلیه اقشار مردم، ادارات و متولیان امور درخواست کرد تا با حضور حماسی خود برگ زرین دیگری از حماسه حضور در محکومیت این غده سرطانی را ثبت کنند.

در پایان این جلسه روسای ادارات و سازمان های مسئول گزارشی از برنامه ها و اقدامات کاری خود در این بخش را ارائه کردند.