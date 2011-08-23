ابلاغ طرح جامع و حریم نصیر شهر نوید بخش آینده روشن است

محمدرضا شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:این شهر به دلیل نداشتن طرح جامع و حریم استحفاظی در یک دو راهی قرار گرفته بود و به همین دلیل بعضا مسائل و مشکلاتی را به همراه داشت.

وی تصریح کرد:بیش از 5 سال است که این منطقه به یک شهر مستقل تبدیل شده است و از آن زمان علیرغم پیگیری های صورت گرفته طرح کلی این شهر ابلاغ نشده بود.

شیخی عنوان کرد: با پیگیری های مسئولان شهرستان و همکاری مسئولان استانی و همچنین پیگیری های مداوم اعضای شورای شهر موفق شدیم طرح جامع و حریم این شهر را از استان دریافت کنیم.

سرپرست شهرداری نصیر شهر افزود: برای اینکه بتوانیم از حریم واقعی این شهر به صورت کارشناسی دفاع کنیم اقدامات بسیار وسیعی حاصل شده است.

وی با اعلام اینکه در این طرح تمام توان ما بر دفاع از حوزه استحفاظی برعمق این شهر بوده بیان داشت: با توجه به این که این شهر از در آمدزایی بسیار پایینی برخوردار بوده تمام تلاش خود را در راستای دفاع از حریم موجود شهر به کار گرفتیم که خوشبختانه با ارائه دلایل کارشناسی شده عدالت واقعی در این طرح جامع و حریم شهر کاملا رعایت شد.

این مسئول اعلام حریم و طرح جامع نصیر شهر را موفقیتی بزرگ برای شهروشهروندان نصیر شهر برشمرد و اعلام کرد: یکی از مواردی که همیشه مدنظر ما در ارائه خدمات مناسب به شهروندان بود ایجاد ارتباط بین شهروندان و بررسی مسائل و مشکلات آنان بود که خوشبختانه دفتر شهردار همیشه بر روی مردم این شهر باز بوده و هست.

شیخی افزود: ما همه روزه برای رسیدگی به مشکلات شهروندان بدون ملاقات در خدمت آنان هستیم و ارائه خدمات مطلوب را به آنان برای خود افتخار بزرگی می دانیم.

سرپرست شهرداری نصیر شهر،تکمیل بیمه پرسنل و استخدام آنان،پیگیری جدی و مداوم حریم و طرح جامع شهر پس از 6 سال ، جدولگذاری خیابان سازی، خیابان امام خمینی(ره)،جدول کشی به طول بیش از 3 هزار متر،ا صلاح تیر چراغ برق خیابان اخوان بخشی از عملکرد این شهرداری یاد کرد و اظهار داشت: شرکت صنعتی نصیر شهر یکی از مناطق پر تردد عابرین پیاده است که در حال پیگیری و عقد قرارداد نهایی برای نسب پل هوایی بر قسمت ورودی این شهرک هستیم.

نصیر شهر با جمعیتی بالغ بر 40 هزار نفر از توابع شهرستان رباط کریم و در 24 کیلومتری پایتخت قرار گرفته است.