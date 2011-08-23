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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۴

همزمان با هفته دولت/

67 پروژه راهسازی و راهداری در اصفهان به بهره برداری می رسد

67 پروژه راهسازی و راهداری در اصفهان به بهره برداری می رسد

اصفهان - خبرگزاری مهر: امسال همزمان هفته دولت، اداره راه و ترابری استان اصفهان 67پروژه را با اعتباری معادل 800میلیارد ریال در حوزه های مختلف راهسازی و راهداری به بهره برداری می رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه های قابل افتتاح امسال شامل احداث بزرگراه ، راههای اصلی، فرعی به طول 110کیلومتر، بهسازی و روکش آسفالت راههای اصلی، فرعی و روستایی به طول 293کیلومتر، احداث تقاطع غیر همسطح چهار دستگاه، تعمیر اساسی 11دستگاه پل ،اجرای خط کشی 1950کیلومتر، اجرای علائم عمودی راهها ده هزارعدد، اصلاح شیب شیروانی در جهت بخشنده نمودن راهها 150کیلومتر، دو دستگاه احداث و نصب پل عابر پیاده، تهیه و نصب گاردریل 10کیلومتر است. 

اعتبارات تخصیص یافته برای اجرای این پروژه ها شامل اعتبارات ملی واستانی است.
 

کد مطلب 1389992

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