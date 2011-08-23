67 پروژه راهسازی و راهداری در اصفهان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه های قابل افتتاح امسال شامل احداث بزرگراه ، راههای اصلی، فرعی به طول 110کیلومتر، بهسازی و روکش آسفالت راههای اصلی، فرعی و روستایی به طول 293کیلومتر، احداث تقاطع غیر همسطح چهار دستگاه، تعمیر اساسی 11دستگاه پل ،اجرای خط کشی 1950کیلومتر، اجرای علائم عمودی راهها ده هزارعدد، اصلاح شیب شیروانی در جهت بخشنده نمودن راهها 150کیلومتر، دو دستگاه احداث و نصب پل عابر پیاده، تهیه و نصب گاردریل 10کیلومتر است.

اعتبارات تخصیص یافته برای اجرای این پروژه ها شامل اعتبارات ملی واستانی است.

