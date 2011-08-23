آیت الله نمازی: شمارش معکوس نابودی اسرائیل آغاز شده است

آیت اﷲ عبد النبی نمازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب تصریح کرد: رژیم صهیونیستی امروز با از دست دادن پشتوانه‌های خود در سراشیبی سقوط قرار گرفت.



وی در ادامه به محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور مصر اشاره کرد و وی را یکی از پشتوانه‌های دولت اسرائیل دانست و اظهار داشت: حسنی مبارک با محاصره مردم فلسطین و نوار غزه کمک بزرگی به پیشبرد اهداف اسرائیل می‌کرد و امروز با محاکمه او این پشتوانه از بین رفته است.



نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سخنان امام (ره) مبنی بر نابودی اسرائیل افزود: ایجاد موج جدید بیداری اسلامی در کشورهای مسلمان از مصادیق این امر محسوب می‌شود.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رئیس جمهور مصر را حسنی نا‌مبارک و همکار درجه یک امریکا و اسرائیل خواند و اظهار داشت: امروز در مصر ابتکار عمل در دست جوانان مصری است و آن‌ها بعد از سال‌ها تحمل درد و رنج دولت استکباری مبارک سفارت رژیم صهیونیستی در مصر را تعطیل و پرچم دولت حماس را به اهتزاز در آورده‌اند تا به این وسیله برای همیشه ارتباط این کشور با دولت جعلی اسرائیل قطع شود.



آیت اﷲ نمازی همچنین به تغییر موضع دولت امریکا در تحولات اخیر مصر و لیبی اشاره و تصریح کرد: دولت امریکا در منطقه به دنبال کسب منافع خود است و حالا با محجاکمه مبارک و نا‌معلوم بودن سرنوشت قذافی همبستگی خود را با افکار عمومی اعلام کرده و موضع خود را در حمایت از دیکتاتورهای سابق تغییر داده است.



آینده از آن مردم فلسطین است



وی تصریح کرد: وجدان بیدار ملت‌ها اعم از اسلامی و غیر اسلامی به جنایات رژیم صهیونیستی معترض است و آینده به طور قطع از آن مردم مظلوم فلسطین است.



عضو خبرگان رهبری به راهپیمای‌هایی که در بسیاری از کشورهای اروپایی در حمایت از مردم فلسطین برگزار شده است اشاره داشت و افزود: برگزاری راهپیمایی روز قدس در بسیاری از کشورهای مسلمان و غیر مسلمان نشان از اوج تنفر ملت‌ها نسبت به دولت جعلی اسرائیل است.



حملات اسرائیل به نوار غزه برای تحت شعاع قرار دادن روز قدس است



آیت اﷲ نمازی به حملات اخیر اسرائیل به نواره غزه در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: دولت اسرائیل می‌خواهد با این حملات روز قدس را تحت الشعاع قرار دهد و روحیه مردم فلسطین را تضعیف کند اما هنوز نفهمیده است که با این کار‌ها راه به جایی نمی‌برد و فقط موجب بالا رفتن روحیه مقاومت در آن‌ها می‌شود.