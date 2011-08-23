به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای کتاب، زندگینامه‌ای از گوتلوب فرگه آمده است. این ریاضیدان آلمانی، شیفته پرسش‌های فلسفی درباره مبانی ریاضیات و سرشت معنای زبان‌شناختی بوده است. فرگه را به دلیل پیشرفت‌های انقلابی‌اش در منطق، با ارسطو مقایسه می‌کنند. فرگه در دانشگاه ینا و سپس دانشگاه گوتینگن ریاضیات، فیزیک و فلسفه خواند. او دکترایش را در بیست و پنج سالگی پس از نوشتن رساله‌ای با عنوان «در باب نمایش هندسی اشکال خیالی مسطح» گرفت.

بخش دوم کتاب، با عنوان معنی و مدلول شامل عناوین اصلی «یک معمای معناشناختی»، «راه حل آغازین فرگه» و «تمایز معنی - مدلول» است. درباره معنی و مدلول، عنوان یکی از مقالاتی است که فرگه در سال 1892 منتشر کرده است. او در این مقاله کشف کرد که معانی زبان‌شناختی اشیائی مستقل‌اند و محتواهای معناشناختی اندیشه و سخن نه می‌توانند موقعیت‌هایی که آن اندیشه و سخن درباره آن است، باشند و نه وضعیت‌های روان‌شناختی‌ای که آن‌ها را با اندیشیدن و سخن گفتن خود همراه می‌سازیم.

«ذهنی بودن ایده‌ها»، «عینیت معنی» و «عینیت مدلول» عناوین بخش سوم کتاب با عنوان عینیت هستند. بخش چهارم هم به بحث اندیشه‌ها از منظر فرگه پرداخته است. «معنی یک جمله»، «قابلیت اندیشه برای ارزیابی صدق»، «ساختار ترکیبی اندیشه»، «تحلیل تابع ـ شناسه‌ای» و «عینیت اندیشه» از موضوعاتی هستند که در این بخش از کتاب درباره‌شان بحث شده است.

موضوع بعدی که در اندیشه‌های فرگه مورد بررسی قرار گرفته، صدق است که بخش پنجم کتاب را به خود اختصاص داده است. این بخش از کتاب با سئوالاتی مانند «آیا صدق نسبی است؟»، «آیا صدق تعریف‌پذیر است؟» و «آیا صدق یک صفت است؟» شروع شده و با سئوال «آیا صدق یک شیء است؟» به پایان می‌رسد. بخش ششم کتاب هم به موضوع سیاق‌های مفهومی می‌پردازد.

موضوع بخش هفتم کتاب، منطق است. در این بخش، موضوعاتی چون اصل سیاق، قوانین صدق، قوانین اندیشه و بحث ضد روان‌شناسی‌گروی مورد تحلیل قرار می‌گیرند. پس از این بخش، کتابنامه و واژه‌نامه قرار دارد.

«گوتلوب فرگه» با 144 صفحه، شمارگان 2000 نسخه و قیمت 3 هزار و 500 تومان توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است.