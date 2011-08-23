کاهش سن اعتیاد در چهار محال و بختیاری

رضا ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به بررسیهای صورت گرفته علت عمده بازگشت بهبود یافتگان به دام اعتیاد حمایت نکردن مناسب به ویژه در بحث اشتغال بهبود یافتگان است.

وی کاهش سن ابتلا به انواع مواد مخدر در جامعه را هشداری برای مسئولان بیان و تأکید کرد: آمارها نشان می دهند که متأسفانه سن ابتلا به اعتیاد در کشور و به ویژه در چهارمحال و بختیاری به 14 تا 15 سال کاهش یافته که ضرورت برنامه ریزی جدی و اصولی برای مقابله با این پدیده شوم بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

ایمانی جلوگیری از شیوع مواد مخدر در بین نوجوان و جوانان را مهم ترین هدف تشکیل کمیته درمان و پیشگیری دانست و افزود: با ایجاد مراکز توانمندی و حرفه آموزی و تکمیل روند اشتغال و کسب و کار برای جامعه بهبود یافتگان می توان تحقق هدف کاهش گرایش جوانان به مواد مخدر را به نظاره نشست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: معرفی افراد واجد الشرایط برای دریافت تسهیلات را از دیگر اولویتهای این شورا بیان و تصریح کرد: پس از محرز شدن عدم سوء مصرف مواد مخدر بهبود یافتگان به مدت شش ماه از سوی کمیته سلامت افراد واجدالشرایط دریافت تسهیلات شناخته می شوند.

وی گفت: دستگاه های اجرایی باید نسبت به اعتیاد حساسیت بیشتر و با ستاد مبارزه با مواد مخدرهمکاری لازم را داشته باشند.

وی عوامل اجتماعی مؤثر در گسترش اعتیاد در جامعه را در دسترس بودن مواد، فقر و نابرابریهای اجتماعی اقتصادی، بیکاری و فقدان تخصص و مهاجرت، دوستان ناباب و کمبود امکانات تفریحی برشمرد.