180 پروژه در شهرستان بیرجند به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قاسم زاده نداف پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری، اظهار داشت: طی هفته دولت امسال بالغ بر 180 پروژه با اعتباری بالغ بر 45 میلیارد تومان در سطح شهرستان بیرجند به بهره بر داری خواهد رسید.

وی تعداد پروژه های شهرستان بیرجند در سال گذشته را 240 پروژه عنوان کرد و بیان داشت: پروژه های عمرانی این شهرستان نسبت به سال گذشته از لحاظ اعتبار هزینه شده 11 درصد رشد داشته است.

قاسم زاده نداف با بیان اینکه شهرداری بیرجند با 36 پروژه بیشترین تعداد طرح را به خود اختصاص داده است، افزود: همچنین به لحاظ اعتبار هزینه شده شرکت گاز با 11 میلیارد و 500 میلیون تومان بیشترین اعتبار هزینه شده در پروژه ها را داشته است.

وی اضافه کرد: مهمترین پروژه های هفته دولت در شهرستان بیرجند 12 پروژه در دانشگاه بیرجند با اعتبار 5.7 میلیارد تومان و هشت پروژه از شرکت گاز با اعتبار 11میلیارد و 500 میلیون تومان خواهد بود.

راه اندازی مرکز نگهداری متکدیان بیرجند

قاسم زاده نداف همچنین از راه اندازی مرکز نگهداری متکدیان در بیرجند خبر داد و گفت: این مرکز جهت مبارزه با تکدی گری ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه به دلیل افزایش مهاجرت ها تکدی گری در سطح شهر مشاهده می شود، عنوان کرد: هم اکنون تمام متکدیان بیرجند شناسنامه دار شده و علت این امر ناشی از فقر اقتصادی بوده است.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از این افراد به کمیته امداد و بهزیستی معرفی شده اند، افزود: تعدادی از افراد به صورت حرفه ای و یک شغل با این مسئله مواجه بوده که در این راستا همشهریان نباید اقدام به کمک به این افراد کنند.

قاسم زاده نداف در خصوص حاشیه نشینی شهرستان بیرجند نیز، تصریح کرد: در حال حاضر حاشیه نشینی در شهر بیرجند ساماندهی شده است.

60 درصد حاشیه نشینان بیرجند زمین دریافت کردند

وی با بیان اینکه سال گذشته 180 هکتار از اراضی به حاشیه نشیانی که به صورت غیرقانونی ساکن شدند ساماندهی شده است.

قاسم زاده نداف با بیان اینکه به 60 درصد حاشیه نشینان بیرجند زمین واگذار شده است، افزود: 83 درصد از افرادی که در این منطقه ساکن بوده برای دریافت زمین معرفی شده اند.

فرماندار بیرجند در پایان یادآور شد: بعد پایان ماه مبارک رمضان اقدام جدی برای جمع آوری مصالح ساختمانی که در اراضی حاشیه شهر که دپو شده اقدام خواهد شد.