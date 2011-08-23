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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۰۰

ناظران افتخاری 4100 تخلف صنفی را در خراسان رضوی گزارش دادند

ناظران افتخاری 4100 تخلف صنفی را در خراسان رضوی گزارش دادند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: همزمان با تشدید طرح ملی ناظران افتخاری در سال جاری بیش از چهار هزار و صد گزارش از ناظران در این استان دریافت شده است.

علی غفوری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس این گزارشات دریافتی، هزار و 500 پرونده تخلف تنظیم و جهت رسیدگی در اختیار تعزیرات حکومتی استان قرار گرفته است.

وی افزود: عملکرد ناظران افتخاری در مدت سپری شده سال جاری دارای رشد 88 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

وی از سمینار آموزشی آشنایی با بازار کشور عراق در سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد و افزود: این سمینار 14 شهریور جاری به منظور آشنا سازی فعالان اقتصادی و ذینفعان با کشور عراق و طرح مباحث مربوط به بازرسی کیفی کالای صادراتی به آن کشور برگزار می شود.

وی افزود: تمامی تجار و بازرگانان که مایل به شرکت در این سمینار هستند می توانند جهت هماهنگی با دفتر اطلاع رسانی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با شماره تلفن 22663865- 021 تماس حاصل کنند.

کد مطلب 1390004

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