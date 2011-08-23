"خرچنگ" روی میز تدوین است

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر رونده در این باره گفت: سریال تلویزیونی خرچنگ در سیزده قسمت 40دقیقه ای تولید میشود و داستان یک سری از باندهای وابسته به عوامل بیگانه است که قصد دارند به اقتصاد ایران ضربه بزنند و با این منظور به وارد کردن دستگاه چاپ اسکناس به داخل کشور اقدام میکنند. مسئولان مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جریان کارهای غیرقانونی این باند قرار میگیرند و...
وی افزود: با توجه به اهمیت شهر بندرعباس به عنوان شاهرگ اقتصادی ایران سعی شده ویژگیهای بنادر جنوب کشور به نحو مطلوبی به تصویر کشیده شود.
رونده دیگر ویژگی این سریال را علاوه بر پرداختن به مسائل خانوادگی شخصیتهای اصلی داستان تبیین مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه عنوان کرد.
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