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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۳۱

شیخی:

ساخت دهکده زیارتی - آموزشی حج در گلستان

ساخت دهکده زیارتی - آموزشی حج در گلستان

علی آباد کتول - خبرگزاری مهر: مدیرحج و زیارت گلستان گفت: دهکده زیارتی - آموزشی حج به مساحت 12 هزار هکتار در استان در دست ساخت است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شیخی پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از دانشگاه آزاد علی آباد کتول افزود: حج و زیارت گلستان در ساخت دهکده 12000 هکتاری زیارتی - آموزشی خود از تمام ظرفیت علمی و آموزشی واحد علی آباد کتول استفاده خواهد کرد.

وی با بیان این مطلب که دهکده زیارتی – آموزشی علاوه بر پوشش استانهای گلستان، مازندران، خراسان شمالی و سمنان، میزبان دانشجویانی از مذهب مختلف کشورهای اسلامی خواهد بود، تبادل نظر و وحدت بین دانشجویان مسلمان را اصلی ترین هدف این دهکده زیارتی - آموزشی عنوان کرد.

مدیر حج و زیارت گلستان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص راه اندازی رشته مدیریت حج و زیارت گفت:‌ خوشبختانه سازمان حج و زیارت کشور در راستای ارتقاء سطح علمی و آموزشی مدیران و کارگزاران ستادی و اجرایی  و همچنین پرورش نیروی انسانی متخصص نسبت  به راه اندازی رشته مدیریت حج و زیارت در چندین استان از جمله مازندران اقدام کرده است که انشاء الله  با توجه به امکانات و تجهیزات مدرن، فرهنگ حاکم اسلامی و  وجود مدیرانی خلاق و نوآور، تا سال آینده زمینه پذیرش دانشجو در رشته مدیریت حج و زیارت دذر این واحد دانشگاهی فراهم می شود.
 
مدیر کل حج و زیارت گلستان با اشاره به نقش دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در توسعه علم و تعمیق ارزشها، از دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان چراغی فروزان یاد کرد که با پرتو افشانی خود مسیر تولید علم و ارتقاء دانش را روشن کرده است.
 
شیخی گفت: هر کشور در حال توسعه سعی برآن دارد تا با برنامه ریزی اصولی و منطقی،  مراکز آموزش عالی مورد نیاز جامعه را توسعه و زمینه رشد و بالندگی جویندگان علم را فراهم کند.
 
وی با بیان این مطلب که منشاء ارتقاء علمی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جامعه از دانشگاه است ، تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی را نعمتی بزرگ برشمرد که در حال حاضر با بیش از 400 واحد دانشگاهی همچون چراغی فروزان، مسیر تولید علم و ارتقای دانش را روشن کرده است.
 
مدیر کل حج و زیارت گلستان با اشاره به این مطلب که سازمان حج و زیارت بعنوان یک نهاد مقدس، جایگاهی ویژه در بین اقشار مردم دارد، وجه مشترک آن با دانشگاهها و مراکز اموزش عالی را در تحقق اهداف فرهنگی عنوان کرد.
کد مطلب 1390011

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