ساخت دهکده زیارتی - آموزشی حج در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شیخی پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از دانشگاه آزاد علی آباد کتول افزود: حج و زیارت گلستان در ساخت دهکده 12000 هکتاری زیارتی - آموزشی خود از تمام ظرفیت علمی و آموزشی واحد علی آباد کتول استفاده خواهد کرد.

وی با بیان این مطلب که دهکده زیارتی – آموزشی علاوه بر پوشش استانهای گلستان، مازندران، خراسان شمالی و سمنان، میزبان دانشجویانی از مذهب مختلف کشورهای اسلامی خواهد بود، تبادل نظر و وحدت بین دانشجویان مسلمان را اصلی ترین هدف این دهکده زیارتی - آموزشی عنوان کرد.



مدیر حج و زیارت گلستان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص راه اندازی رشته مدیریت حج و زیارت گفت:‌ خوشبختانه سازمان حج و زیارت کشور در راستای ارتقاء سطح علمی و آموزشی مدیران و کارگزاران ستادی و اجرایی و همچنین پرورش نیروی انسانی متخصص نسبت به راه اندازی رشته مدیریت حج و زیارت در چندین استان از جمله مازندران اقدام کرده است که انشاء الله با توجه به امکانات و تجهیزات مدرن، فرهنگ حاکم اسلامی و وجود مدیرانی خلاق و نوآور، تا سال آینده زمینه پذیرش دانشجو در رشته مدیریت حج و زیارت دذر این واحد دانشگاهی فراهم می شود.



مدیر کل حج و زیارت گلستان با اشاره به نقش دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در توسعه علم و تعمیق ارزشها، از دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان چراغی فروزان یاد کرد که با پرتو افشانی خود مسیر تولید علم و ارتقاء دانش را روشن کرده است.

شیخی گفت: هر کشور در حال توسعه سعی برآن دارد تا با برنامه ریزی اصولی و منطقی، مراکز آموزش عالی مورد نیاز جامعه را توسعه و زمینه رشد و بالندگی جویندگان علم را فراهم کند.

وی با بیان این مطلب که منشاء ارتقاء علمی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جامعه از دانشگاه است ، تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی را نعمتی بزرگ برشمرد که در حال حاضر با بیش از 400 واحد دانشگاهی همچون چراغی فروزان، مسیر تولید علم و ارتقای دانش را روشن کرده است.

مدیر کل حج و زیارت گلستان با اشاره به این مطلب که سازمان حج و زیارت بعنوان یک نهاد مقدس، جایگاهی ویژه در بین اقشار مردم دارد، وجه مشترک آن با دانشگاهها و مراکز اموزش عالی را در تحقق اهداف فرهنگی عنوان کرد.