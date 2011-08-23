تجهیزات دفاعی ایران باید دشمن را در نقطه عزیمت زمینگیر کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد امروز سه شنبه در مراسم روز صنعت دفاعی که با حضور فرماندهان نیروهای مسلح ، وزیر صنعت، معدن و تجارت ، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و جمعی از پژوهشگران عرصه دفاعی در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد ، با بیان اینکه صنعت دفاعی ما و قدرت و سیاست دفاعی کشور ما مبتنی بر گسترش محبت است، گفت: این موضوع به این دلیل است که عدالت و محبت لازم و ملزوم یکدیگر هستند .

وی افزود: سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران بازدارندگی و مبتنی بر دفاع از تمامیت سرزمینی است و ما هیچ گاه از قدرت نظامی برای فتح سرزمین ها و تسلط بر بشریت استفاده نمی کنیم بلکه سیاست دفاعی ما بر اساس عدالت گستری است.

رئیس شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران متفاوت از دولت هایی است که از صنایع دفاعی برای غارت استفاده می کنند، اظهار داشت: بهترین بازدارندگی آن است که دشمن جرئت تجاوز به خودش را ندهد و آن چنان از پاسخ کوبنده ما مطمئن باشد که به هیچ وجه جرئت تصمیم گیری نداشته باشد.

رئیس جمهور ادامه داد: تجهیزات دفاعی ما باید دشمن را در نقطه عزیمت و شروع زمین گیر کند و باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که تجهیزات آنها از کار بیفتد و قادر به عمل نباشد.

احمدی نژاد با بیان اینکه فضای جهان باید به سمتی برود که قدرت از دشمنان سلب شود، افزود: این موضوع به تجهیزات ما نیز باز می گردد.

وی با تاکید بر اینکه صنعت دفاعی ما بالنده و پرنشاط در حال پیشرفت است اظهار داشت: برخی دستاوردهای دفاعی کشورمان در سطح جهانی قابل رقابت است و به سند افتخار و عزت مردم ایران تبدیل و موجب دلگرمی مظلومان و مستضعفان جهان شده است.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران باید دو ویژگی داشته باشد اظهار داشت: صنعت دفاعی ما باید جامع و بهره مند از همه علم و فناوری کشور باشد و هر دستاوردی در کشور باید خودش را در صنعت دفاعی نشان دهد.

احمدی نژاد افزود: صنعتی دفاعی ما باید همچنین موتور پیشران علم و فناوری باشد و جهت فعالیت دانشگاهها را مشخص کند.

رئیس شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: دستاوردهای افتخارآمیزی در صنعت دفاعی انجام شده که بسیار بزرگ و هدفمند است.

وی همچنین در ادامه سخنان خود به ماه رمضان نیز اشاره کرد و افزود: ماه رمضان هدیه خدا به بشریت و فرصت بهره مندی از همه رحمت الهی خداوند است.

احمدی نژاد افزود: اگر همه خوبیها و کمالات را در این ماه خلاصه کنیم در دو کلمه اخلاص و رحمت است.

رئیس جمهور با بیان اینکه اگر کاری برای خدا باشد ماندگار می ماند، افزود: هیچ حد و مرزی برای عمل خالصانه وجود ندارد و کار برای خدا رشد دهنده و کمال آفرین است و کار برای غیر خدا ساقط کننده است.

وی در همین زمینه تاکید کرد: گاهی عبادت نیز ساقط کننده است شیطان نیز 7 هزار سال عبادت کرد اما به دلیل اینکه اخلاص نداشت این عبادت موجب طغیان او شد.

احمدی نژاد تصریح کرد: کار برای خدا حتی اگر در پنهان انجام شود اثر خود را در عالم خواهد گذاشت.

رئیس جمهور ادامه داد: ماه رمضان ماه تمرین اخلاص است. اگر بالاترین فرصت و قدرت های عالم در اختیار باشد اما خالی از اخلاص باشد نتیجه ای جز سقوط نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه جلوه دوم همه خوبی ها رحمت است، گفت: ایمان به خدا و یکتاپرستی تجلی اش در رحمت است و هر مفهوم آسمانی یک جلوه دنیوی دارد.

رئیس جمهور ادامه داد: خدای متعال رحمت مطلق است و به واسطه رحمتش انسان را خلق کرد.

احمدی نژاد ادامه داد: محبت معیار سنجش توحید است اگر قلب انسان مملو از محبت شود به نقطه توحید و کمال رسیده است و معتقدم همه مشکلات بشر از خالی شدن قلب ها از محبت است.

وی اظهار داشت: افرادی که از درجه انسانی ساقط می شوند نیز از دایره رحمت الهی بیرون مانده اند .

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه نظام ولایت، نظام لطف و محبت است افزود: هر ارزشی زمانی تحقق می یابد که بر بستر محبت نهاده شده باشد.

احمدی نژاد تصریح کرد: باید برای رفع مشکلات بشریت مطالبه و دعا کنیم و نگاه جهانی توحیدی داشته باشیم.

وی همچنین به شب های قدر نیز اشاره کرد و افزود: شب قدر متعلق به امام و انسان کامل است، انسانی که سرتاسر وجودش رحمت و قلبش سرشار از عشق به انسانهاست.

احمدی نژاد ادامه داد: آرمان همه انبیا اصلاح مدیریت جهان و حاکم کردن انسان کامل و ولی خدا بر مقدرات بشریت بوده است.