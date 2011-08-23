  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۲۳

روزانه سه هزار و 827 متر مکعب آب زمزم توزیع می شود

اداره کل امور مسجدالحرام و مسجدالنبی(ص) بیش از 27 هزار کلمن برای آب زمزم تهیه کرده است که در مکانهای مختلف مسجدالحرام توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج وابسته به بعثه مقام معظم رهبری، عبدالحمید بن سعید المالکی مدیر اداره "سقیا زمزم" در امور مسجدالحرام گفت: پنج هزار کلمن پیشرفته آب زمزم تهیه شده است که این تعداد قابل افزایش است، همچنین حدود 108 آبخوری سنگ مرمری با 1445 شیر آب و 30 آبخوری از نوع فایبرگلاس در صحنهای خارجی با 186 شیر آب نصب شده است.

وی اظهار داشت: ریاست امور مسجدالحرام و مسجدالنبی(ص)، میانگین مصرف روزانه آب زمزم در داخل مسجدالحرام به 2 هزار و 837 متر مکعب می رسد، همچنین روزانه 290 متر مکعب آب زمزم از طریق آبکشهای مخصوص و آماده به مسجدالنبی(ص) ارسال می شود.
 
از سوی دیگر محمد بن مصلح الجابری مدیر اداره راه اندازی در مسجدالحرام اعلام کرد: 34 ورودی برای نصب 9 پله برقی و 14 آسانسور برای عمره گزاران و زائران بیت الله الحرام آماده شده است.

به گفته وی، اداره امور مسجدالحرام،  سیستم کنترل و نظارتی را در پیش گرفته که تمام سیستمهای مسجد را به صورت الکترونیک بر اساس برنامه های وارده هماهنگ با شرایط جوی به راه می  اندازد.
 
وی خاطر نشان کرد:سیستم صوتی و پیگیری ورود به مسجدالحرام و صحنهای اطراف و خیابانهای منتهی به مسجدالحرام از طریق سیستمهای پیشرفته ای صورت می گیرد که شامل 664 بلندگو است.
 
وی اظهار داشت: ریاست امور مسجدالحرام برای تضمین ادامه جریان برق و جلوگیری از قطع آن با توان غیر منقطع از تجهیزات الکترونیک و باطریهایی استفاده می کند، سیستم روشنایی صحن غربی مسجدالحرام از طریق 170 نورافکن بر روی 17 ستون تامین می شود.
کد مطلب 1390019

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها