امام جمعه ایلام بر خدمات رسانی بیشتر و بهتر به نیازمندان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در دیدار با خانواده یکی از معلولان تحت پوشش بهزیستی استان بر خدمات رسانی بیشتر و بهتر به نیازمندان تاکید کرد.

وی گفت: با تاسی از سیره زندگی معصومین (ع) به ویژه امیرالمومنین حضرت علی (ع) به کمک افراد بی بضاعت و نیازمندان بشتابند.

همچنین در این دیدار رستمی مدیرکل بهزیستی استان گزارشی از وضعیت خدمات دهی به محرومین و افراد تحت پوشش به ویژه در بخش مسکن ارائه کرد.

در ادامه نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام هم پنج میلیون ریال وجه نقد برای کمک به افراد بی بضاعت و نیازمند اهدا کرد.

همچنین در هفته اکرام ایتام و اطعام نیازمندان استاندار ایلام در ضیافت افطار مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی در ایلام شرکت کرد.