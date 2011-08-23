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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

رشید:

مه ولات صاحب 70 رتبه استانی در مسابقات فرهنگی هنری است

مه ولات صاحب 70 رتبه استانی در مسابقات فرهنگی هنری است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش مه ولات از دستیابی به بیش از 70 رتبه استانی در زمینه مسابقات فرهنگی، هنری توسط دانش آموزان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشید قبل از ظهر سه شنبه در مراسم استقبال از دو دانش آموز این شهرستان که صاحب مقام در مسابقات کشوری شدند، اظهار کرد: باید شناسنامه ای از نخبگان این شهرستان تهیه شود و همه نهادها باید در این کار سهیم شوند.

مدیر آموزش و پرورش مه ولات با بیان اینکه دانش آموزان نوجوان و صاحبان رتبه های کشوری افتخاری دیگر برای آموزش و پرورش شهرستان آفریدند، افزود: مباحث علمی مطالبه رهبری است و این دو دانش آموز مطالبه رهبری را اجرا کردند.

مهری نامدار و الهام سبحانی دانش آموزان پایه اول راهنمایی به ترتیب در رشته قرائت قرآن و تنیس روی میز رتبه های سوم کشور را از آن خود ساختند.

در این مراسم با اهداء لوح تقدیر و هدایا از این دو نخبه تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 1390023

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