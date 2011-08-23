اجرای 60 پروژه خوابگاهی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور

دکتر بهزاد تدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مصوبه 40 پروژه خوابگاهی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی در سفر استانی دور دوم و سوم داشته ایم که امیدواریم در سفر استانی چهارم نیز مصوباتی در زمینه رفاهی و خوابگاهی داشته باشیم.
معاون امور رفاهی و تربیت بدنی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت افزود: در حال حاضر 60 پروژه خوابگاهی در دانشگاههای علوم پزشکی در دست احداث قرار دارند که از این تعداد 24 پروژه با پیشرفت فیزیکی 50 تا 90 درصد در حال اجرا هستند.
تدین یادآور شد: 22 پروژه خوابگاهی در طول دولت نهم و همچنین دو سال اخیر در دولت دهم مورد بهره برداری قرار گرفته اند.
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