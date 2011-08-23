اجرای 60 پروژه خوابگاهی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور

مسئول امور رفاهی و تربیت بدنی وزارت بهداشت با اشاره به آخرین وضعیت پروژه های خوابگاهی دانشجویی، گفت: حدود 60 پروژه خوابگاهی در دانشگاههای علوم پزشکی در دست اجرا است.