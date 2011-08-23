به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای نهادینه سازی نهضت آزاد اندیشی در چهارچوب اخلاق، منطق گفتگو و قانون اساسی مناظره ای با عنوان "مبانی عفاف و حجاب در قرآن " از سوی دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار می شود.



این مناظره روز سه شنبه اول شهریور از ساعت 18الی 20 برپا می شود.



حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید جعفر حق شناس (مدیر گروه زن و خانواده پژوهشکده باقر العلوم ) و دکتر عابدی(عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد) بعنوان سخنران و کارشناس حاضر در این مناظره معرفی شده اند .

علاقمندان برای حضور در این نشست می‌توانند به مصلای بزرگ تهران – نمایشگاه بین المللی قرآن کریم – طبقه فوقانی شبستان، سالن شماره 2 نشست ها و محافل مراجعه کنند.