سری سوم «شعر امروز» درگیر امروز و فردای نشر است

محمود حبیبی کسبی از دست اندرکاران تدوین مجموعه «شعر امروز» درباره سری سوم این مجموعه که قرار بود در نمایشگاه کتاب امسال عرضه شود به خبرنگار مهر گفت: کتابهای سری سوم «شعر امروز» قرار بود اردیبهشت ماه منتشر و در نمایشگاه کتاب عرضه شود، ولی به دلیل مشکلات فنی چاپ این اتفاق نیفتاد.
وی ادامه داد: البته انتشارات سوره مهر در نظر داشت کتابها را یک هفته تا 10 روز بعد از نمایشگاه چاپ کند، ولی هنوز این اتفاق نیفتاده و در پیگیریهای ما از ناشر میگویند که به زودی چاپ خواهد شد.
این کارشناس ادبی درباره سری چهارم این مجموعه خبر داد: گردآوری و آمادهسازی سری چهارم این مجموعه که بالغ بر 10 عنوان خواهد بود، تا مهرماه ادامه دارد و فکر میکنم کتابها تا نمایشگاه کتاب سال دیگر منتشر شود.
حبیبی در پایان گفت: مهمترین ویژگی سری چهارم را میتوان این دانست که قریب به اتفاق کتابها متعلق به شاعران شهرستانی است.
«شعر امروز» که در دفتر شعر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری تولید میشود، به مجموعه سرودههای شاعران جوان در یک مجموعه اختصلص یافته که تاکنون دو سری از این مجموعه، شامل 20 دفتر شعری منتشر شده است.
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