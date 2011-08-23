گلایه از عدم پرداخت درآمد هدفمندی یارانه ها به بخش صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسلامیان در نشست مسئولین دادگستری استان با اعضای اتاق بازرگانی اصفهان از پرداخت نشدن 30 درصد درآمد ناشی از هدفمند شدن یارانه ها به بخش صنعت اظهار گلایه کرد و گفت: با وجود برداشتن یارانه برق برای واحدهای تولیدی، نرخ ارز با هدف پرداختن یارانه به واردکنندگان هنوز ثابت است و ریالی به واحدهای صنعتی از محل هدفمند شدن یارانه‌ها پرداخت نشده است.

وی با مقایسه هزینه های تولید در ایران و سایر کشورها افزود: بالا بودن قیمت مواد اولیه، تورم دورقمی، اجرای طرح تحول اقتصادی و آزاد شدن بهای حاملهای انرژی و ثبات نرخ ارز چالشهای یک تولید کننده داخلی است که باید با رقیب خارجی نیز در شرایطی نابرابر رقابت کند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نرخ بهره بانکی برای صنعت در دنیا را بین سه تا هفت درصد اعلام کرد و گفت: این نرخ در ایران برای واحدهای تولیدی بین 12 تا 24 درصد است و احضاریه های متعدد بابت معوقات بانکی چالش دیگر واحدهای تولیدی در این راستاست.

وی سود بخش صنعت درحال حاضر را کمتر از 10درصد دانست و بیان داشت: پرداخت 25 درصد سود به بانکها باعث افزایش سود بانکها در بورس و کاهش توان واحدهای تولیدی شده که قابل بررسی است.

اشتغال در بخش صنعت اصفهان کاهش یافت

وی از کاهش اشتغال در بخش صنعت استان خبر داد و گفت: اتاق اصفهان با تحقیق میدانی در این راستا آماری در زمینه افزایش بیکاری و کاهش سرمایه گذاری بدست آورده که قابل تامل و توجه است.

اسلامیان از سازمانهای دولتی خواست که به طور ناخواسته در جریان تحریم اقتصادی واحدهای تولیدی داخل قرار نگیرند و اظهار داشت: هدف از تحریم اقتصادی کشورهای غربی از رونق انداختن اقتصاد واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در ایران است و سازمانهای دولتی نباید به طور ناخواسته دراین مسیر قرار گیرند.

شرکتهای خانوادگی شفافیت درآمدی ندارند

در بخش دیگری از این جلسه معاون سازمان اداره مالیاتی استان اصفهان گفت: در صورت ارائه اظهار نامه صحیح و اعلام درآمدهای واقعی مراجعهایی به شورای حل اختلاف مالیاتی نمی شود.

عباس مزیکی ابلاغ الکترونیکی بررسی مالیاتی را از رویکردهای جدید این سازمان برشمرد و گفت: کاهش زمان رسیدگی پرونده و ابلاغ الکترونیکی می تواند در رسیدگی به پرونده های مالیاتی کمک شایانی کند.

وی عمده ترین چالش پیرامون سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات را وجود شرکتهای خانوادگی برشمرد که هیچگونه شفافیت درآمدی برای سازمان امورمالیاتی به وجود نمی آورند.

مزیکی خواستار تغییر رفتار مالیاتی مودیان در راستای انجام وظیفه به جای دفاع در شوراهای حل اختلاف مالیاتی شد و گفت: اگر مودیان مالیاتی درآمد خود را به درستی اظهار کنند پرونده مالیاتی آنان نیازمند متمم نخواهد بود.

وی از نظارت دستگاه نظارتی بر فعالیت سازمان امور مالیاتی و بررسی پرونده های مختومه این سازمان خبر داد و گفت: در برخی از موارد کارکنان دارایی به دلیل نبود اطلاعات مشخص و دقیق و ارایه ضریب پایین تر مورد باز خواست این سازمانهای نظارتی قرار گرفته اند.

وی وظیفه هیئتهای حل اختلاف مالیاتی را بررسی تشخیص صورت گرفته بر مبنای قانون برشمرد و گفت: نگاه سازمان مالیاتی به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی نگاهی مستقلانه است.

مزیکی وجود تفسیرهای متعدد از قانون مالیاتها و تبصره ها و بخشنامه ها را چالشهای پیش روی مودیان مالیاتی ذکر کرد و گفت: در بخش معافیتهای مالیاتی نیز معضلاتی پیش روی واحدهای تولیدی است که هیات وزیران با مصوبه های در بخش مناطق محروم اقداماتی صورت داده است.

معاون سازمان اداره مالیاتی استان اصفهان افزایش فعالیت اقتصادی واحدهای اقتصادی را عامل مهم در افزایش درآمدهای مالیاتی استان برشمرد و گفت: سازمان امور مالیاتی خواستار قطع ریشه واحدهای تولیدی نیست بلکه افزایش توان واحدهای منظم و منسجم می تواند باعث افزایش درآمد مالیاتی استان شود.

وی وظیفه هیئت حل اختلاف مالیاتی را رسیدگی به پرونده ها و مختومه کردن آنان برشمرد و گفت: افزایش قرار در این پروندهها باعث تعویق رسیدگی میشود و نمایندگان حاضر در این هیئت با کارشناسی می توانند رای دقیقی برای پرونده‌ها صادر کنند.

مزیکی تشکیل جامعه مشاوران مالیاتی برای پرونده های مالیاتی مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده را مغفول این قانون برشمرد و گفت: آیین نامه این جامعه هنوز اجرایی نشده است.

معاون سازمان اداره مالیاتی استان اصفهان گفت: اگر بتوان مالیات پنهان را وصول کرد فشار بر مویان مالیاتی کاهش خواهد یافت.